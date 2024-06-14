Як саміт миру допоможе Україні та коли потрібен діалог з РФ: думка американської високопосадовиці

Будь-яка інша країна, окрім Росії, яка не буде представлена на цьому мирному саміті, позбавляє себе можливості бути почутою.

Глобальний саміт миру, який 15 червня розпочинає свою роботу у Швейцарії, дратує Кремль, оскільки демонструє солідарність з Україною тих країн, де Росія поширювала свою дезінформацію про своє “прагнення до миру”.

Таку думку висловила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

"Це наочне спростування російської дезінформації щодо того, хто насправді за мир, а хто за війну. Я маю на увазі, що вони [російська влада] поширювали ідею, що це ж вони за мир, зокрема, через медійні кампанії на Глобальному Півдні та в інших місцях. З мого досвіду, насправді ніхто на це не ведеться. Однак, це важлива можливість для президента Зеленського та українського народу на світовій арені показати, хто насправді за мир... Сподіваюся, наприкінці саміту більшість цивілізованого світу згуртується довкола української рамки миру”, - наголосила вона.

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За словами американської посадовиці, будь-яка інша країна, окрім Росії, яка не буде представлена на цьому мирному саміті, позбавляє себе можливості бути почутою.

“Значна кількість представлених країн і організацій, що об’єдналися за мир, це не лише важливий сигнал, прояв солідарності з Україною, що важливо зараз, коли ситуація дуже складна. Це заохочувальний сплеск солідарності, але водночас форма тиску на Російську Федерацію із посланням "приходьте на переговори, але по-справжньому". І найголовніше: український народ братиме у цих переговорах і прийматиме рішення щодо свого майбутнього", - резюмувала Саманта Пауер.

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Нагадаємо, авторитетне видання The Economist. припускає, що серйозні переговори з Росією навряд чи розпочнуться раніше, ніж наприкінці 2024 року, а потенційними посередниками називають Саудівську Аравію, Туреччину та Ватикан.

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