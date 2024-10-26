Як "Шахедам" вдається долітати до великих міст: військові зробили заяву (відео)

Кажуть, зовсім скоро в України з’явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські дрони-камікадзе. Усі подробиці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Терор України російськими “Шахедами” відбувається і вдень, і вночі. Військові попередили про те, що окупанти мають потенціал наростити "рої" безпілотників під час одного нальоту. А тим часом українські розробники теж не сидять склавши руки. Кажуть, зовсім скоро у нас з’явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські дрони-камікадзе. Усі подробиці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Атаки "Шахедів"

Росія останнім часом збільшила кількість атак ударними дронами "Шахед" по українських містах. Військовий з позивним "Бандурист” пояснив, чому ж ворожі дрони долітають до великих міст.

"Все впирається виключно в кількість озброєння. Якби було, що кожні 3 км ми ставимо по зенітній установці – та їх немає стільки. Мобільні вогневі групи – дуже ефективна крута штука. Але та людина, яка програмує "Шахед", відкриває програму, в неї є мапа і на другому екрані мапа висот. Він собі прокладає маршрути, постійно їх змінюючи. Якщо подивитися, є декілька конкретних місць, куди вони зазвичай залітають в Київ. В цих місцях їх завжди збивають, але вони все одно туди пруть. І є деякі, яким маршрут проклали на 3 км вбік, або по максимально низькій висоті. Чому є влучання ракет у високоповерхівки? Тому що на маршруті не прокладено в нього, що там звели 20-30-поверховий будинок", – зазначив він.

Водночас військовий з позивним "Джері" заявив, що по той бік теж воюють хитрі люди. Тому збиття ворожих безпілотників часто стає неможливим.

"Вони летять на низьких висотах, або залітають в яри. РЛС їх не бачить, губляться з поля зору, а потім вискакує десь за 5 км правіше. Ви стояли і ловили його на одному маршруті, він змінив різко, зник на карті і з'явився за 5 км правіше, ти його вже не наздоженеш", – каже "Джері".

Дрон, що перехоплює “Шахеди”

Однак, наш народ окупантам таки не перехитрити. Адже Україна вже розробляє безпілотник, здатний перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки "Шахед". Про це повідомляє The Telegraph.

"Нова зброя буде розгорнута для переслідування та перехоплення Шахед-136 замість звичайних боєприпасів протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських загороджень. Це перший випадок, коли оприлюднено фотографію та деталі засекреченого вигляду від першої особи (FPV) Shahed-hunter "Стинга", – йдеться у статті.

The Telegraph вперше публікує фотографію нового дрона, розробленого українською групою "Дикі шершні". Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі.

"Подібні дрони використовувалися для перехоплення російських розвідувальних безпілотників , які літають високо та повільно над полем бою, збираючи розвідувальні дані для артилерійських і ракетних підрозділів. Відео, на яких українські безпілотники врізаються в російські безпілотники "Орлан" і "Зала", почали поширюватися в соціальних мережах все частіше, оскільки сили Києва використовують БПЛА для зняття систем спостереження. Але Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для націлювання на розроблені Іраном безпілотники Shahed, запущені російськими військами", – йдеться у статті.

Чого намагається досягти Росія атаками “шахедами”

Нагадаємо, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Однак останнім часом сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися звечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють texty.org.ua, однієї з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів, у першу чергу “шахедів”. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в низці областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту “шахедів” на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно.

Примітно, що основне завдання щоденних російських атак “шахедами” – “засушити” українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

Світан зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 “шахедів на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть “з коліс”.

Чи готова українська ППО до випробування "шахедами"?

Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати “шахеди”, не використовуючи велику кількість ракет. Він вважає, що надалі українській армії варто “здешевити” протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

Раніше повідомлялось, що на Київщині триває ліквідація наслідків повітряної атаки росіян. Внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як "Шахедам" вдається долітати до великих міст? Військові зробили заяву!