Як шахраї крадуть гроші українців: найрезонансніші афери 2021 року

Злочинці використовують давно винайдені сценарії.

Як відомо, усе нове – добре забуте старе. І це стосується навіть, здавалось би, нових способів і методів аферистів виманити у громадян гроші.

Про афери і шахрайські схеми, якими рясніли цьогорічні заголовки новин - 27 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Києві медпрацівниця та поліціянт організували схему фейкової вакцинації від коронавірусу

В амбулаторії сімейної медицини в Києві за гроші вносили невакцинованих громадян у базу вакцинованих. Згодом ця інформація відображалась у застосунку "Дія". Вартість таких послуг становила від 4 до 5 тисяч гривень. Координував дії медиків поліцейський. Прибуток склав понад мільйон гривень.

Фейкові паспорти і довідки про вакцинацію: на Закарпатті шахраї продавали по 500 підробок за день

На Закарпатті місцеві бізнесмени поставили на потік видачу сертифікатів та "ковід"-тестів. За немалі гроші вони друкували на принтері бланк із нібито згенерованим у "Дії" кодом. Власники цих документів виїжджали за кордон на заробітки. Щонайменше шахраї заробили понад тринадцять мільйонів гривень.

Кіберполіцейські виявили клієнтську базу з персональними даними 4500 осіб, які скористувались послугою. Відкрито кримінальне провадження за статтею шахрайство.

Екснардепку з підробленим COVID-сертифікатом спіймали у "Борисполі"

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили у двох жінок підроблені COVID-сертифікати. Однією із порушниць є колишня народна депутатка Надія Савченко. Вона ж заперечила свою причетність до використання фальшивого документа. За використання підробного "ковід"-сертифіката ії загрожує арешт.

Фейкові COVID-сертифікати та водійські права: 17-річний харків'янин підробив застосунок "Дія"

Майже одночасно хакери із Вільнянська та Харкова зробили фейкові застосунки "Дія". Їх продавали в мережі від ста гривень. У програмі можна було підробити будь-який документ, зокрема і "ковід"-сертифікат. Заробили хлопці мало - до двадцяти тисяч кожний.

Фейкові повідомлення від МОЗ щодо виплати тисячі Зеленського

Щойно стало відомо, що уряд виділив вакцинованим громадянам тисячу гривень, як шахраї активізувались: під виглядом медиків, вони дзвонили, переважно, до пенсіонерів і виманювали дані кредиток. Скільки таким чином вдалось видурити - наразі невідомо.

Українські аферисти за кордоном

На Чернігівщині шахраї організували call-центр, нібито, відомої фондової біржі, який збирав інвестиції. Розмах королівський. Клієнтів знаходили в інтернеті та по телефону. Гроші виманювали по всьому світу. Жертву підключали до, нібито, інтернет-банкінгу, де вона бачила як інвестиції збільшуються у геометричній прогресії. А коли пробувала гроші зняти – зв'язок із біржею зникав.

Організатором протиправної діяльності виявився 24-річний місцевий мешканець, який координував діяльність підпільного call-центр з сумарною штатною чисельністю понад 60 осіб.

Збірка афер і шахрайські схем, якими рясніли цьогорічні стрічки новин | Новини України

Спеціаліст із безпеки Руслан Болгов каже, що нічого нового у цих аферах немає. Шахраї використовують давно винайдені сценарії.

За його словами, є 3 категорії великих шахрайських схем. Вони поділяються на:

На жалості – моя дитина захворіла, допоможіть будь-ласка. На страху – ваша дитина в лікарні, в поліції, вашу картку заблоковано. На жадібності – у вас є родич-мільйонер, ви виграли автомобіль, отримайте 70% знижки.

Врятувати від цього можуть лише холодний розум та уважність.

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