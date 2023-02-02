Як шукати реальну вартість житла: досвідчений рієлтор дав низку порад

На жаль, аналітику у нас роблять по оголошенням в інтернеті, а не по статистичних даних рієлторів, зазначив Сергій Курганов.

Нині не варто піддаватись загальному ажіотажу, коли на кожному кроці починають говорити про начебто подорожчання житла. Не треба одразу залізати в інтернет та читати всі підряд оголошення на відомих ресурсах.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання "Простор" Сергій Курганов.

Сергій Курганов дав низку порад, як шукати реальну вартість житла.

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"Тут варто не забувати, що оголошення в Інтернеті – це лише пропозиція. Люди просто дають рекламу, що у них є квартира і вони просять за неї, наприклад, 50 тисяч доларів, і не більше. Тут варто орієнтуватись на базу реальних рієлторських угод. Ця інформація є найбільш цінною для тих, хто хоче продати або придбати квартиру. Оцінювати вартість квартири по оголошеннях в інтернеті – це неправильно. На жаль, аналітику у нас роблять по оголошенням в інтернеті, а не по статистичних даних ріелторів", - резюмує експерт.

Нагадаємо, фахівець розповів, що зараз найбільший попит у Києві - на однокімнатні квартири, вони на першому місці серед підписаних угод купівлі-продажу.

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