Як швидко і коли може завершитися війна: експерти розтлумачили заяву Зеленського

У нещодавньому своєму інтерв’ю телеканалу ABC News президент Володимир Зеленський сказав інтригуючу фразу про завершення війни, яка звернула на себе шалену увагу.

"План перемоги — зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо... Я вважаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни", — заявив Володимир Зеленський.

Як можно розцінювати саме цю цитату, коли ситуація на полі бою досить складна, коли кількість випущених лише за минулу ніч по Україні "Шахедів" та ракет склала більше 80, а кількість боєзіткнень лише за минулу добу склала 143 — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов та політолог Володимир Фесенко.

"Насправді проблем у нас дуже багато. Дуже серйозною проблемою фактично на всіх ділянках фронту є питання ресурсів. Це є критично важливим. Я не впевнений, що ми маємо зараз все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію на фронті бодай у найближчій перспективі", — каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Можливо, це такий собі заклик президента до західних еліт. Мовляв, робіть що-небудь і разом ми зможемо подолати цю російську навалу. В протилежному випадку не тільки Україну, але й світ чекають дуже темні часи. Я впевнений в тому, що умовно кажучи, в 1939 році світ був впевнений, що далі буде краще. Але потім світ знав багато гірші часи — і 1941, і 1943, і 1945. В тому числі і вибухи атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі. Отже саме від консолідованої позиції притомних країн світу та їхніх лідерів залежить безпечне майбутнє цієї планети. В принципі, шанс на краще майбутнє у нас є, але для цього треба усім докласти зусилля. Політичні та ресурсні зусилля".

На питання про те, чи не охолоне Захід в питанні допомоги після заяви, що завершення війни може бути близьким, Селезньов відповів нам так: "ABC News — це один з ключових медійних елементів у США. Відповідно, це спрямовано на політичні еліти Америки. Звісно, що вони абсолютно чітко розуміють і проблеми, з якими стикається українська армія в рамках протистояння російській агресії. Я не думаю, що тут на широкий загал поставлено питання про те, що, мовляв, Україна самотужки впорається. Очевидно, що того не станеться".

На думку Селезньова, формула перемоги Зеленського є абсолютно очевидною, але вона потребує надзусиль не лише від України, а й від наших західних партнерів.

"Апелювати, що хтось замість нас ці питання вирішить — не варто", — каже Селезньов.

До цього військовий експерт додає наступне: "Ми ж не вимагаємо від західних країн, щоб вони замість нас воювали. Ми потребуємо боєприпасів, зброї, техніки, технологій. Все це є ключовим фактором, який впливає на ситуацію на полі бою".

Ситуація на полі бою зараз

За словами Селезньова, якщо проаналізувати зведення Генштаба, то можно зрозуміти, що ситуація на фронті станом на зараз не з простих.

"Там, де найбільше боєзіткнень — там найбільш важко. Відповідно, Курахівський та Покровський напрямки, активні бої на Лиманському та Вугледарському напрямках", — каже військовий експерт.

Та додає: "Очевидно, що ми не маємо тішити себе ілюзіями — ситуація є надзвичайно складною. Не варто дивуватися тому, що найближчим часом ми можемо почути геть погані звістки щодо можливості утримання нами Торецька, Селідово і Вугледара. Сили противника там переважають, є ряд підстав вважати, що деякі командирські рішення, ухвалені українськими керівниками, не завжди були доцільними. Які в тому числі призвели до тієї ситуації, яка склалась на цих ділянках фронту. Оцінку діям або бездіяльності тих чи інших військових керівників надає головком Сирський".

Крім того, за словами Селезньова, в будь-якому разі ми маємо розуміти, що дива не станеться — ворог зараз прикладає чимало зусиль, щоб взяти під контроль українські території.

"Тут ключовий фактор ресурсів. Саме 7 жовтня генерал Буданов визначав як крайню точку ресурсних можливостей російської армії для активних наступальних дій. Якщо це станеться — значить, ми отримаємо можливість "перевести дух". Якщо ж того не станеться, то, відповідно, ми матимемо чимало проблем — ресурс є визначальним фактором. Пригадаємо, минулорічні поставки зброї та військової техніки від уряду США на рівні 1-1,5 млрд, неодноразові транши, і нинішньорічні — це в рази менше, ніж то було торік", — каже експерт.

Прогнозів — безліч

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення того, яким бачить президент звершення війни.

"Висловлю свою думку щодо того, що міг мати на увазі президент. Коли Зеленський говорить, що закінчення війни може бути швидше, то я думаю, що це полеміка з тими, хто вважає, що війна є безкінечною, що вона може тривати ще 5-7 років і так далі", — каже Володимир Фесенко.

Та додає: "Тому "швидше" — це не означає вже завтра, за 2-3 місяці. Це може бути і наступний рік. Або рік-два, а не 5-7-10 років, як кажуть не тількі деякі закордонні експерти, але і деякі наші. Мовляв, війна — це надовго. Дуже легко знайти прогнози, що війна може тривати 10-15 років. Тому, коли Зеленський каже, що війна може завершитись швидше, йдеться про те, що вона не буде безкінечною. Він мав на увазі саме те, що якщо наші партнери дадуть нам ресурс, то війну можно завершити швидше. Зокрема, наприклад, наступного року".

Крім того, за словами експерта, це відвертий сигнал нашим партнерам.

"Ми не зацікавлені в затягуванні війни, ми хочемо, щоб вона закінчилась швидше. І це можно зробити. Допомога має стати більш швидкою, більш масштабною і більш ефективною. Тоді війна завершиться швидше", — резюмував Фесенко.

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Раніше повідомлялось про те, як у Путіна відреагували на заяву Зеленського.

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