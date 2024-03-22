Як швидко Росія може продовжити масовану ракетну атаку: експерт назвав кількість годин

За даними колишнього речника Генштабу ЗСУ, не виключено, що окупанти зможуть повторити удар найближчим часом.
Друга поспіль ракетна атака росіян по Україні за останні два дні, можливо, не остання на цьому тижні. Тобто удар може повторитися, і не виключено, що найближчим часом.
Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.
"Я думаю, що це (дводенний обстріл України – Ред.) емоційна реакція Путіна на симетричні дії, які протягом тривалого часу реалізовували українські Сили оборони", – каже Селезньов.
Він додає: "Перше: вчорашня атака – це реакція на дії РДК, "Легіону свободи" та Сибірського батальону на території Російської Федерації. Як кажуть джерела в ОП, ворожі ракети працювали по об’єктах нашого ГУР. Сьогодні – така вендета за діяльність тих добровольців, які працюють під керівництвом або у взаємодії з нашим ГУР. Нічна атака по об’єктах енергетичної інфраструктури – це відповідь за атаку дронами по об’єктах нафтопереробного комплексу в європейській частині Російської Федерації".
За словами експерта, це такі собі симетричні дії путінської армії, путінського режиму на відповідну діяльність українських Сил оборони.
"Я лише так бачу. З військової точки зору росіяни вчинили нелогічно. Вони завдали ударів по енергетиці, коли зима скінчилася і навантаження на енергосистему кратно зменшилося. Найімовірніше, ці атаки були нервовою реакцією путінського режиму на ті процеси, які відбуваються в самій Російські Федерації", – каже колишній речник Генштабу.
На запитання про те, чи можливе продовження атаки завтра зранку, Селезньов відповів нам так: "Нормативні документи ще часів СРСР містять дані, що для повної підготовки стратегічного бомбардувальника з бойового вильоту до нової місії – цей час становить 16 годин. Тобто це передбачали нормативні документи за часів СРСР. Як зараз усе це працює – не готовий підтвердити. Ми маємо розуміти, що перед початком зимової кампанії наші розвідники говорили, що у росіян на складах та арсеналах близько 860 ракет різного базування. Я думаю, що якщо ворог має ракети та певні завдання в плані руйнації – він і далі гатитиме. В жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги".
До цього Владислав Селезньов додає, що росіяни не шкодували "Кинджалів".
"Підґрунтя цієї атаки – більше психоемоційне, ніж раціональне з військової точки зору. Російська армія готова витрачати найдорожчі ракети, щоб лише досягти мети. Вони використовують неймовірну кількість ракетних ресурсів. Наша ППО їх знищує, хоча таких систем нам критично бракує", – резюмує Селезньов.
Продовжують атакувати
Близько 15:00 голова Чернігівської ОВА повідомив, що сьогодні ворожий дрон атакував мікроавтобус, в якому їхали цивільні. За даними Чауса, троє людей постраждали. Також за даними В’ячеслава Чауса, в Семенівці, яка розташована неподалік українсько-російського кордону, пролунало три вибухи. За даними Чернігівської ОВА, ворог випустив КАБи.
В коментарі для ТСН.ua один з мешканців Семенівки так розповів про ситуацію: "Після першого прильоту мій приватний будинок здригнувся, було таке враження, що він підскочив. Було три вибухи. Сусіди кажуть про пожежу на території села".
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