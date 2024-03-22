Як швидко Росія може продовжити масовану ракетну атаку: експерт назвав кількість годин

Друга поспіль ракетна атака росіян по Україні за останні два дні, можливо, не остання на цьому тижні. Тобто удар може повторитися, і не виключено, що найближчим часом.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Я думаю, що це (дводенний обстріл України – Ред.) емоційна реакція Путіна на симетричні дії, які протягом тривалого часу реалізовували українські Сили оборони", – каже Селезньов.

Він додає: "Перше: вчорашня атака – це реакція на дії РДК, "Легіону свободи" та Сибірського батальону на території Російської Федерації. Як кажуть джерела в ОП, ворожі ракети працювали по об’єктах нашого ГУР. Сьогодні – така вендета за діяльність тих добровольців, які працюють під керівництвом або у взаємодії з нашим ГУР. Нічна атака по об’єктах енергетичної інфраструктури – це відповідь за атаку дронами по об’єктах нафтопереробного комплексу в європейській частині Російської Федерації".

За словами експерта, це такі собі симетричні дії путінської армії, путінського режиму на відповідну діяльність українських Сил оборони.

"Я лише так бачу. З військової точки зору росіяни вчинили нелогічно. Вони завдали ударів по енергетиці, коли зима скінчилася і навантаження на енергосистему кратно зменшилося. Найімовірніше, ці атаки були нервовою реакцією путінського режиму на ті процеси, які відбуваються в самій Російські Федерації", – каже колишній речник Генштабу.

На запитання про те, чи можливе продовження атаки завтра зранку, Селезньов відповів нам так: "Нормативні документи ще часів СРСР містять дані, що для повної підготовки стратегічного бомбардувальника з бойового вильоту до нової місії – цей час становить 16 годин. Тобто це передбачали нормативні документи за часів СРСР. Як зараз усе це працює – не готовий підтвердити. Ми маємо розуміти, що перед початком зимової кампанії наші розвідники говорили, що у росіян на складах та арсеналах близько 860 ракет різного базування. Я думаю, що якщо ворог має ракети та певні завдання в плані руйнації – він і далі гатитиме. В жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги".

До цього Владислав Селезньов додає, що росіяни не шкодували "Кинджалів".

"Підґрунтя цієї атаки – більше психоемоційне, ніж раціональне з військової точки зору. Російська армія готова витрачати найдорожчі ракети, щоб лише досягти мети. Вони використовують неймовірну кількість ракетних ресурсів. Наша ППО їх знищує, хоча таких систем нам критично бракує", – резюмує Селезньов.

Продовжують атакувати

Близько 15:00 голова Чернігівської ОВА повідомив, що сьогодні ворожий дрон атакував мікроавтобус, в якому їхали цивільні. За даними Чауса, троє людей постраждали. Також за даними В’ячеслава Чауса, в Семенівці, яка розташована неподалік українсько-російського кордону, пролунало три вибухи. За даними Чернігівської ОВА, ворог випустив КАБи.

В коментарі для ТСН.ua один з мешканців Семенівки так розповів про ситуацію: "Після першого прильоту мій приватний будинок здригнувся, було таке враження, що він підскочив. Було три вибухи. Сусіди кажуть про пожежу на території села".

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