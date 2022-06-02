Як собаки осиротіли через окупантів та стали переселенцями: неймовірна історія порятунку 

За свої сім років життя вони осиротіли через російського снайпера. Їм довелося спочатку переїхати із обстріляної Мар'їнки. А тепер - стати переселенцями зі Слов'янська на Донеччині.

Це історія не про людей, а про двох собак. Їх обох назвали Азами. І повернулися за ними з Польщі, для евакуації. Господарка собак, Галина, до Польщі вже вивезла дітей, тепер повернулася з сином вже за тваринами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

“Чекають на нас 7 діточок, скучили за ними всі і чекаємо перемоги нашої України, бо Україна переможе”, - каже жінка.

У цуценят - складна доля. Їх було шестеро. Вони народилися 2015 року, коли вже була війна. Їхня мати жила у Маріїнці. Її покинули господарі, які рятувалися від вибухів і прихистили українські бійці. Але, коли цуценята були геть маленькими, матір вбив ворожий снайпер. І її замінили солдати. Тоді ТСН зняла про них сюжет і глядачі дуже просили не кидати собачок. І бійці погодились трьох віддати до тилу.

“Ми везли їх Донеччиною у паперовій коробці. Господаря для одного цуценя ми знайшли в Дніпрі. А двох дівчат віддали Галині у Слов'янську. І вона їх назвала на честь їхньої мами Ази”, - згадують вони.

Від того часу Галина періодична скидала фото - як їм живеться, як вони виросли і як їх люблять діти.

У Львові переселенкам тепер вже зі Слов'янська лячно. З'ясовується - у тварин немає міжнародних паспортів, але як це буває у нас тепер - на допомогу прийшли волонтери - домовилися про вакцинацію та знайшли житло

Зустрітися з Азами несподівано для Галини приходить Влад Якушев - це він взимку 2016 року переконав нас зняти сюжет та знайти родину для осиротілих собачок.

Звісно, він і зараз знову пішов на війну, але вже був двічі поранений і зараз у Львові на лікуванні

“Всі щенята розійшлися по руках, але на долю собак прийшла війна, на дім, де вони перебували”, - каже чоловік.

Попереду у них - Польща. Так, їм вдруге доводиться їхати з рідного дому через війну, але ж їх не покинули.

Два пси осиротіли через російського снайпера та двічі стали переселенцями – історія собачого життя

Читайте також: