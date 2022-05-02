"Як сон наяву": хлопчик зі Львова пояснив, чому не помітив Анджеліну Джолі за сусіднім столиком кав'ярні

Прославився на всю країну. Сидів у львівській кав'ярні й не помітив голлівудську зірку Анджеліну Джолі, яка приїхала підтримати Україну.

Журналістка "Сніданку з 1+1" Наталка Щука розшукала хлопця та записала з ним ексклюзивне інтерв'ю.

Його звати Юліан, хлопцю 14 років, він закінчує 8 клас. Того дні Юлік, а саме так його називають друзі, опинився у кав'ярні випадково. Він їхав забирати колесо до свого велосипеда. Маршрутки довго не було і він вирішив зайти на кілька хвилин щось перекусити.

"Я сів за столик і краєм вуха чую, як хтось англійською мовою розмовляє. Думаю, як раз американська Instagram-знаменитість. Якось не помітив, я бачив, але не зрозумів, хто це, не впізнав", - повідомив хлопець та додав, що бачив багато фільмів із Джолі, але в житті вона зовсім інша.

Юлік також розповів, що у той момент слухав музику та переглядав пости в Instagram. Після поїхав додому нічого не підозрюючи. "Я приїхав додому, а мені мама показує відео, яке їй сусідка скинула, що я популярний. Поки я додому їхав десь пів години вийшло так, що я уже у всіх пабліках... Як сон наяву. Начебто усе реально і таке враження, що ти прокинешься і цього усього не буде", - говорить Юлік.

Наступного дня школяр отримав десятки повідомлень і дзвінків від рідних та друзів, почав збирати фотомеми про себе, яких користувачі Мережі створили десятки. Хлопця вони не ображають.

"Нема на що ображатися, Люди просто діляться позитивом. Людям весело і немає, на що злитися", - ділиться він. Юлік багато читає, добре вчиться, малює і мріє стати тревел-ведучим. Хлопець вдячний Анджеліні Джолі і всім, хто допомагає Україні під час війни, і говорить, що вірить у перемогу.

Нагадаємо, два дні тому в п'ятницю голлівудська зірка з'явилася на вулицях Львова. Візит актриси став несподіванкою для всіх. Зірку помітили в кав'ярні, зняли відео та виклали в мережу. Воно швидко стало вірусним. Майже 2 мільйони переглядів на сторінці автора – Майї Підгорецької. Але більше за приїзд Джолі користувачі обговорювали тільки хлопця, який не помітив актриси, бо сидів у навушниках із телефоном у руках.