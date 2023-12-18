Як співробітник ТЦК “воює” в Домінікані — подробиці нового скандалу

В Україні триває війна, але, схоже, досі не для всіх. Під час активної мобілізації чи не щодня десь втявляється новий скандал через силові вручення повісток, й замість того, щоб показувати приклад, в ТЦК знаходяться ті, хто публічно хизується лакшері життям під час війни.

Кого знову впіймали за кордоном і де засмагав чоловік, розповідають журналісти TSN.UA.

"В Україні війна, але, схоже, досі не для всіх. Триває активна мобілізація, чи не щодня десь вилазить скандал через силові вручення повісток, й замість того, щоб показувати приклад, в ТЦК знаходяться ті, хто публічно хизується лакшері життям під час війни", — розпочинає розповідь Вікторія Гнатюк.

Оце так відпочив

Війнами втомлений, але не зломлений. Якось так можна описати наступні фото. На них ви зараз бачите Яцюченка Олега Анатолійовича. Він — працівник районного центру комплектування на Тернопільщині і він дуже втомився мобілізувати чоловіків, а тому подався відпочити і не куди-небудь, а на пляж Домініканської республіки на пару з дамою серця. Ну а щоб не один він тішився, що в морі купається і з дівчиною зажимається, він виклав ці щасливі фото в свій інстаграм, щоб за нього пораділи усі підписники, особливо ті, кого він відправив на війну.

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"Як бачите, він навіть на фото відзначив геолокації, щоб ми всі недовго гадали де саме на Тернопільщині такі краєвиди. У Мережі вже несеться шквал обурення. Яцюченка вимагають відправити на фронт", — каже журналістка.

Реакція Мережі:

"Тобто мого батька від самого початку війни нема ким замінити, він не може навіть на декілька днів приїхати. А у цих людинок все добре:) його і відправити на заміну на фронт, наші хлопці там втомились!"

"Вoїни не мoжуть вiдпустки взяти рiдних пoбaчити, a тут вiдпoчинoк зa кoрдoнoм… Це як нaзивaється????? Ви не o…ли тaм “приближенi” в тилу?????”

"Як вiн виїхaв з крaїни пiд чaс вoєннoгo стaну? Чoму цим питaнням не пoцiкaвиться СБУ ?”

"Вiн вiдпoчивaє, a хлoпцi гинуть.”

Що каже керівництво?

Така реакція — не дивина. Кому сподобається лакшері-відпочинок того, хто мобілізує чоловіків й ба більше, публічно цим хизується. Але здивує вас і реакція самого ТЦК. Бо там не заперечили лакшері відпустку колеги, більше того, на сторінці центру комплектації людей запевнили, що Олег Яцюченко виїхав за кордон законно.

Після цього у коментарях здійнявся гвалт. Одні обурюються, як так трапилося, що працівник ТЦК поїхав на дорогий курорт під час війни, ще й публічно хизується цим. Втім, дехто став на захист чоловіка, зазначивши, що якщо він військовий і захищав країну, то має право на відпочинок.

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Що відомо про працівника ТЦК?

Ну а тепер більше розкажемо вам, що відомо про цього представника ТЦК. Олег Анатолійович, за інформацією з відкритих джерел, у реєстрі декларацій зазначений як офіцер відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського РТЦК та СП, але це не єдина його посада, він також зареєстрований як дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в місті Збараж. Звідти він, до речі, родом. Мова йде про одного й того ж чоловіка, адже збігаються дані у деклараціях. Такі ось випадки із зухвалими подіями, пов'язаними із цими структурами чимраз стають скандальнішими. Враховуючи останню інформацію, варто нагадати вам і про попередні скандали, пов'язані з розкішним життям та хабарництвом та грошах на крові під час війни. Ви точно пам’ятаєте скандального військкома із Одеси, той взагалі встиг наварити 188 мільйонів і купу елітної нерухомості в Іспанії, він в СІЗО, шикарний будинок вже заарештовано, власне, як і все інше майно.

Хто і як в ТЦК нажився на війні?

Такі ж у нього там були і підлеглі. Та й не тільки. Таких скандалів вдосталь і по усій Україні. Так, влітку працівники Державного бюро розслідувань викрили на Полтавщині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування, який за хабарі обіцяв допомогти уникнути призову по мобілізації. Вартість "послуги" в нього становила 50 тисяч гривень.

У Львівській області в начальника Яворівського районного ТЦК такса була більша, в нього відмазатися можна було за 3 тисячі доларів, після сплати “пені” він оформлював військовозобов'язаному документи про тимчасову непридатність до служби за станом здоров'я, які в свою чергу надавали право безперешкодного виїзду за межі України.

У Сарнах Рівненської області викрили дільничного інспектора одного з райвідділів поліції, який вимагав 500 доларів від місцевого мешканця за відтермінування мобілізації до лав ЗСУ. Працівника поліції затримали після отримання хабаря міченими купюрами. У Хмельницькому працівник військкомату за понад півтори тис. доларів обіцяв допомогти "відкосити" від служби одному з призовників, якому на той момент вже вручили повістку. У Києві СБУ викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міноборони, тут звісно такса чи не найбільша — він вже за 5 тис. доларів пропонував чоловікам ухилитися від військової служби в умовах воєнного стану. Під час обшуків на роботі та вдома у корупціонера правоохоронці виявили готівку на понад 5 млн гривень. Водночас нікуди не діваються і скандальні випадки мобілізації просто неба або у спортзалах.

Одні кричать - такі способи незаконні, інші — на фронті брак кадрів, тож на війну мають йти всі. Такої ж думки і багато військових. У державі нарешті відреагували на заяви українців і вже розробляють комплексні зміни у процес мобілізації та демобілізації. Конкретику народні депутати мають презентувати вже до кінця цього року.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Повістки на десерт! СБУ та ТЦК перевіряють ресторани Києва. Відео рейдів!

Нагадаємо, СБУ та ТЦК перевіряють ресторани Києва. Вже відомо про різдвяні рейди військових. Раніше військкоми вже навідувалися до спортзалів, баз відпочинку та навіть ходили по домівках. Але тепер розширили сферу роздачі повісток. На цей раз під прицілом опинились громадські місця таких міст, як Львів, Одеса та Київ.

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