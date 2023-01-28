Як США збираються зупинити Путіна: експертка описала стратегію

Не всі готові робити, як Естонія, віддаючи Україні останнє задля перемоги над Росією у війні.

США працюють над тим, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна, який веде війну проти України, і роблять це шляхом дозованої військової допомоги Києву, остерігаючись спалахування Третьої світової.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Вона ствердно відповіла на запитання про те, чи мають США рецепт того, як зупинити Путіна.

"Я думаю, що вони над цим працюють, але працюють так, як вони постійно наголошують, щоб, не дай боже, не розпочалась Третя світова війна внаслідок їхніх дій. І – постійна оглядка, постійне зондування ґрунту на предмет того, як може відреагувати Путін, а як не може, чи буде ескалація", – сказала експертка.

Вона зазначила, що США дотримуються стратегії дозованої підтримки України, тобто не передбачається політичного рішення про надання державі максимально швидко максимуму зброї для деокупації всіх територій.

"Я вважаю, що ця стратегія дозованої підтримки триває. Тобто немає такого, що сьогодні прийнято політичне рішення надати Україні все можливе і в максимально можливі строки у максимальній кількості з того, що їй потрібно, аби відвоювати всі свої землі або принаймні більшість своїх земель і потім примусити Путіна сісти за стіл переговорів, щоб вже дипломатичним шляхом вирішити інші питання. Але еволюція їхніх поглядів, підходів, звісно, відбувається повільніше, ніж би нам хотілося", – розповіла Гетьманчук.

У цьому контексті вона зазначила, що водночас західні урядовці і дипломати у своїх колах захоплюються собою щодо того, як багато вони роблять.

"Тобто де знайти баланс подяки їм так, щоб ще й якось правильно прокомунікувати, що нам і скільки потрібно ще? Це складно, тому що включаються аргументи про їхні спустошені склади боєприпасів і зброї, наскільки їм важливо зараз підігнати свої запаси, щоби не понижувати рівень своєї обороноздатності. Не всі готові робити, як естонці, віддаючи останнє, розуміючи, що ключова і, можливо, фінальна фаза війни з нинішньою Росією відбувається в Україні, тому потрібно зараз все можливе віддати Україні", – описала ситуацію на Заході директорка Центру "Нова Європа".

Нагадаємо, на Заході вже зрозуміли, що ядерні погрози Росії – це блеф, тому там надаватимуть Україні збройну підтримку для звільнення територій, проте діятимуть за стратегією малих кроків. Таку оцінку дала дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна.

Зауважимо, президент США Джо Байден 25 січня наголосив, що головна ціль його країни у підтримці України – допомогти державі захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Він наголосив, що Путін помилився, коли подумав, що рішучість США та Європи ослабне.

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