Як світу позбавитися диктатора Путіна: політична аналітикиня відповіла

Ольга Курносова назвала два сценарії.
В Росії сьогодні диктатура. І якщо ми подивимося просто історично будь-які аналогії, за диктатури неможливо в принципі виходити на мітинги і таким чином вирішувати питання влади.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.
За її словами, різні диктатури падали по-різному, але завжди це був якийсь силовий спротив.
“Тож питання в іншому: який силовий опір можливий сьогодні. Чи буде це силовий опір усередині країни, чи це обов'язково із підключенням якихось сил, які перебувають сьогодні поза країною. Мені здається, що єдиний переможний сценарій — це об'єднання зусиль поза межами країни та зусиль усередині країни. Тобто спочатку якийсь перший поштовх, який відбувається ззовні, а потім підхоплюється всередині. Або навпаки”, — каже Ольга Курносова.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНИ!” Інтерв’ю, від якого мурахи по шкірі!
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