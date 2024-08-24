Як світу позбавитися диктатора Путіна: політична аналітикиня відповіла

В Росії сьогодні диктатура. І якщо ми подивимося просто історично будь-які аналогії, за диктатури неможливо в принципі виходити на мітинги і таким чином вирішувати питання влади.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

За її словами, різні диктатури падали по-різному, але завжди це був якийсь силовий спротив.

“Тож питання в іншому: який силовий опір можливий сьогодні. Чи буде це силовий опір усередині країни, чи це обов'язково із підключенням якихось сил, які перебувають сьогодні поза країною. Мені здається, що єдиний переможний сценарій — це об'єднання зусиль поза межами країни та зусиль усередині країни. Тобто спочатку якийсь перший поштовх, який відбувається ззовні, а потім підхоплюється всередині. Або навпаки”, — каже Ольга Курносова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНИ!” Інтерв’ю, від якого мурахи по шкірі!

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