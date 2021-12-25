Як святкували Різдво: Папа Римський провів месу, до Єлизавети II завітала рідня, а у Берліні влаштували заплив

Як святкували Різдво: Папа Римський провів месу, до Єлизавети II завітала рідня, а у Берліні влаштували заплив

На Софійські площі у Києві біля головної ялинки України увесь день тривали святкові гуляння.

25 грудня римо-католики святкують Різдво Христове.

Про те, де і які заходи відбувалися та що до свята підготували на Софійській площі у Києві - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, Папа Римський Франциск провів традиційну святкову месу у Ватикані. Служба тривала півтори години. Охочих прийти було багато, але через пандемію кількість відвідувачів обмежили.

Різдво західного обряду - Папа Римський провів традиційну святкову месу у Ватикані

У Вифлеємі, куди на Різдво зазвичай приїжджають тисячі католиків, цього року туристів не було взагалі – Ізраїль через пандемію заборонив в’їзд іноземцям. Тож святкову месу могли відвідати лише місцеві.

Члени британської монаршої родини на Різдво відвідали королеву Єлизавету, яка цього року через спалах "ковіду" залишилася на свята у Віндзорській резиденції. А герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон узяла участь у різдвяному концерті. Вона акомпанувала шотландському співаку. Зіграла на піаніно в супроводі оркестру та бек-вокалісток.

А в Берліні - влаштували традиційний різдвяний заплив на озері Оранкезее – це улюблена розвага місцевих "моржів". До запливу зазвичай готуються завчасно - в крижану воду пірнають у святкових костюмах.

Тим часом сьогодні на Софійські площі у Києві біля головної ялинки України увесь день тривали святкові гуляння. Ввечері кількадесят людей влаштували театралізоване дійство. Перевдягнулись в янголів та інших біблійських персонажів і ходою пройшлися від Михайлівського Золотоверхого до святої Софії. А кілька годин до того, біля самого храму - колядували учасники етно-колективу. Виконували традиційні українські різдвяні пісні з різних регіонів країни. Дітям, які зупинялися послухати - роздавали подарунки. Найвідоміші колядки співали хором, разом з перехожими.

Католицьке Різдво: біля головної ялинки України весь день тривають святкові гуляння

Нагадаємо:

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав із Різдвом усіх, хто відзначає його за новоюліанським календарем саме 25 грудня.

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