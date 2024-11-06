Як і коли Трамп може завершити війну в Україні: експерт назвав найбільш вірогідні сценарії

Як саме може змінитись та чи зміниться кардинально військова допомога Україні, як може змінитись ситуація на полі бою найближчим часом, після перемоги на виборах в США Дональда Трампа — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку політолог Володимир Фесенко.

"З високою вірогідністю адміністрація Байдена спробує в межах своїх повноважень надати воєнну допомогу Україні, за яку було раніше проголосовано", — каже Володимир Фесенко.

Та пояснює: "Поки президентом залишається Байден, то в межах своїх повноважень та частина воєнної допомоги, яку він своїми рішеннями може надати Україні — вона буде надаватись. Тому Зеленський і казав, що ми можемо отримати більш великі за обсягами пакети допомоги. Можливо, вони будуть більш частіше надходити. Зазвичай два рази на місяць, а тепер 3-4 рази. Безумовно, ця допомога буде продовжена та навіть посилена, щоб по максимуму використати ті гроші, які є в бюджеті, за який було проголосовано в квітні".

Допомога в кредит

За словами Фесенка, питання на наступний рік ще, на жаль, не вирішено.

"Конгрес буде вирішувати в грудні питання щодо бюджету на наступний рік, зокрема питання про Україну. Ситуація виглядатиме таким чином: воєнну допомогу нам можуть зберегти, але республіканці за зміну формату. Щоб це була допомога в кредит, ленд-ліз", — каже політолог.

Та додає: "За лен-дліз було проголосовано в 2022 році. Ми отримували воєнну допомогу безкоштовно. А ленд-ліз — це в борг. Таку думку висловлював і Трамп, про допомогу на умовах кредиту. Ось в чому різниця. Але це треба теж ухвалити. Скоріш за все не буде економічної, фінансової підтримки. Багато республіканців проти такої допомоги. Трамп вважає, що Україна і так отримує багато грошей".

Можливі перші кроки Трампа щодо України

На це питання Фесенко відповів так: "Точно ініціювання переговорів, але трошки пізніше. Я думаю, що він зараз дочекається офіційного проголошення своєї перемоги, привітань від суперника. Але після цього, коли відсвяткують це, я думаю, що будуть дзвінки і Зеленському, і Путіну. А далі важливий момент. Кого він призначить як модератора переговорів? І ще один цікавий момент. Питання про переговори може підніматись на саміті Великої двадцятки. Чи буде там хтось присутній від Трампа? Це інтрига".

Якою може бути реакція Путіна на телефонний дзвінок Трампа

За словами Фесенка, однозначної відповіді на це питання поки немає.

"Версії різні. Хтось вважає, що Путін не піде на переговори. Таких публікацій багато. Він буде ставити ультиматуми, тому що є воєнна перевага", — каже Володимир Фесенко.

Та продовжує: "Моя версія: Путін може погодитись на переговори, тому що вони відповідають його інтересам. Він хоче розпочати переговорну гру, але він продовжить наступ, він не припинить воєнних дій. Він буде тиснути на переговори воєнним шляхом. Головна інтрига буде не в тому, погодиться Путін на переговори чи ні. Він, скоріш за все, погодиться. Проблема буде в іншому. Він буде висувати ультиматуми по відношенню до України. Він буде вимагати односторонніх поступок для завершення війни. А Трамп буде, скоріш за все, пропонувати дуже просту формулу: припинення вогню по лінії фронту. Те, що у нас називають заморозкою. Можливо, як поступка Росії — відмова від НАТО. І все. А Путін буде вимагати набагато більше. Зокрема, скорочення збройних сил, денацифікації і так далі".

На думку політолога, головна інтрига — якщо Путін відмовиться від припинення війни на умовах Трампа.

"Як буде реагувати Трамп? Трампу радять деякі люди з кола республіканців по-перше — збільшити допомогу Україні, по друге — якщо не погодиться Путін, то спочатку попередити про жорсткі дії по відношенню до Росії. Одна з таких дій, яка була озвучена — обвалити ринок нафти, зменшити ціну на нафту. Тиснути на Путіна через його больову точку, оскільки більше грошей на війну він бере з продажу нафти", — каже експерт.

Визначеність

Резюмучи, політолог так висловився щодо можливого впливу американських виборів на війну в Україні: "Стало більше визначеності. Те, що розпочнуться якись переговори — це достатньо вірогідно. На мій погляд, це певна визначеність. Тому що нинішня ситуація невизначена. Війна на виснаження точно працює проти наших інтересів. В чому може бути умовний позитив, хоча це не гарантовано — прискорення розвитку подій. Є певна надія, але гарантій немає. Я не очікую швидкого результату, швидкого результату від переговорів. Але визначеності про переговори стане більше — в цьому є і позитивна складова".

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Раніше повідомлялось про те, що Трамп виступив з переможною промовою. .

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