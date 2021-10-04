Як танці впливають на тіло і мозок: експеримент ТСН

Олімпійська чемпіонка з фехтування розповіла, що після кількох занять з танців від крепатури навіть кульгала.

Серед танцівників навряд чи можна знайти громил із накачаними м'язами, однак вони завжди в тонусі, особливо якщо займаються з дитинства.

Про те, наскільки корисні танці і як цей вид спорту впливає на тіло і мозок, 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Хореографиня Ганна Кузьменко вперше вийшла на паркет у чотири роки. Потім на кілька років зрадила танцям зі спортивною гімнастикою. Та згодом зрозуміла - танцювальну душу не обдуриш.

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"Танці дають те, що не дає спорт, особливо для дівчат. Це пластика, постава. Це сексуальність прихована, яка з плином часу починає проявлятися. Танцівники - це такі, я їх називаю, дзеркальні люди. Коли ми танцюємо,постійно дивимося в дзеркало. Як танцюємо, яка в нас пластика", - переконує танцівниця.

Навантаження тут множаться на зовнішній ефект, постійно працює і мозок. І це лише підвищує енергозатрати, бо буквально знищує калорії .

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан із "танцювальним" стажем в 1,5 місяця та один із найвідоміших танцівників в Україні Дмитро Дікусар беруть участь у "Танцях із зірками".

Спортсменка розповідає, що після тренувань від 3 до 5 годин майже щодня мала сильну крепатуру.

"Я не могла сидіти потім взагалі. Кульгала від того, що мала крепатуру, - каже зірка світового спорту і продовжує: - Якщо я все життя працювала, щоб зміцнити свій плечовий пояс, то мені його потрібно розслабити. У танцях працюють усі м'язи, від пальчика до вуха".

"Це дуже динамічний ритмічний вид спорту. Він захоплює дитину. Має дуже різноманітний вектор навантажень на наші суглоби, на наші мязи. Тому діти, які займаються танцями, будуть більш гармонійно розвиватися, - зауважує спортивний лікар Руслан Лебедь. - Діти,що займаються танцями, мають більш гарну поставу, осанку, тому що це один з елементів тренування".

Окрім того, що танці є надійними союзниками у боротьбі з проблемами серцево-судинної системи і чудово тренують координацію тіла, вони також буквально є "гімнастикою" для мозку. Щось подібне до вивчення віршів, але тілом.

Експеримент журналістів ТСН показав, що за пів години як бігу, так і танців, можна витратити однакову кількість калорій. Водночас у кореспондентки Ніни Грушецької ритм серця під час тренування на біговій доріжці сягнув 136 ударів за хвилину, а під час заняття з танців - 153 ударів за хвилину.

Дистанція ж вийшла майже однаковою - 4,5 км на біговій доріжці і 4 км на паркеті. "Танцювальні" хвилини минули для мене швидше й цікавіше. І в цьому "цікавіше", мабуть, і є прихований секрет танцівників. Вони живуть довго. Згадайте Чапкіса", - каже Грушецька.

Детальніше дивіться у відеоролику:

Новини тижня: наскільки корисні танці і як цей вид спорту впливає на тіло і мозок

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