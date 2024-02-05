Як танкісти Нацгвардії воюють на Запорізькому напрямку і чого просять військові: фото, відео

Від початку повномасштабного вторгнення Запорізький напрямок боронять танкісти бригади Національної гвардії "Червона калина". Воюють так, аби не лише ліквідовувати ворога, а й виходити з бою з мінімальними втратами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Екіпаж танку- троє людей. Командир, навідник та водій-механік. Стріляють танкісти за координатами.

"Саме ефективніше зараз ми працюємо осколково-фугасними і якщо по бронетехніці, то кумулятивними", - каже командир танкової роти 14-ї бригади НГУ "Вожак".

"Вожак" на початок повномасштабного вторгнення вже був списаний у запас. Але домігся, аби його повернули.

Він вже рік не бачив свою родину. Нині живе у "Вовчій зграї" - так назвав свою роту. Каже, забезпечені всією необхідною технікою, але не проти поповнення.

НГУ

"Я хочу освоїти Leopard, дайте мені Abrams я їх освою швиденько, а научу ще скоріше людей в мене тут люди стають дві неділі, місяць, від сили два навіть неуки стають супер танкістами", - наголошує "Вожак".

Один з учнів - боєць "В'ячеслав". Він з Вінниці, на службі менше року, роботу навідника опанував за місяць. Навіть до тісного відсіку звик.

За місяці служби вони здружилися, налагодили побут. І хоч усі різні - в бою прикривають один одного. Танк – снайперська гвинтівка артилерії - б'є ворога на відстані у 8 кілометрів. Велика небезпека для екіпажу - ворожі протитанкові керовані ракети.

Якщо потрібно зникнути з поля зору ворога - танкісти використовують дим.

На рахунку воїнів- знищення радіолокаційних систем, спостережних та бойових машин ворога. "Вовча зграя" мріє про одне - вигнати росіян з української землі.

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Нагадаємо, на військовій техніці окупантів помітили нові позначки.

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