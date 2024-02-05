Як танкісти Нацгвардії воюють на Запорізькому напрямку і чого просять військові: фото, відео

Українські захисники воюють на Запорізькому напрямку.
Від початку повномасштабного вторгнення Запорізький напрямок боронять танкісти бригади Національної гвардії "Червона калина". Воюють так, аби не лише ліквідовувати ворога, а й виходити з бою з мінімальними втратами.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.
Екіпаж танку- троє людей. Командир, навідник та водій-механік. Стріляють танкісти за координатами.
"Саме ефективніше зараз ми працюємо осколково-фугасними і якщо по бронетехніці, то кумулятивними", - каже командир танкової роти 14-ї бригади НГУ "Вожак".
"Вожак" на початок повномасштабного вторгнення вже був списаний у запас. Але домігся, аби його повернули.
Він вже рік не бачив свою родину. Нині живе у "Вовчій зграї" - так назвав свою роту. Каже, забезпечені всією необхідною технікою, але не проти поповнення.
"Я хочу освоїти Leopard, дайте мені Abrams я їх освою швиденько, а научу ще скоріше людей в мене тут люди стають дві неділі, місяць, від сили два навіть неуки стають супер танкістами", - наголошує "Вожак".
Один з учнів - боєць "В'ячеслав". Він з Вінниці, на службі менше року, роботу навідника опанував за місяць. Навіть до тісного відсіку звик.
За місяці служби вони здружилися, налагодили побут. І хоч усі різні - в бою прикривають один одного. Танк – снайперська гвинтівка артилерії - б'є ворога на відстані у 8 кілометрів. Велика небезпека для екіпажу - ворожі протитанкові керовані ракети.
Якщо потрібно зникнути з поля зору ворога - танкісти використовують дим.
На рахунку воїнів- знищення радіолокаційних систем, спостережних та бойових машин ворога. "Вовча зграя" мріє про одне - вигнати росіян з української землі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 5 лютого 2024 року | Новини України
Нагадаємо, на військовій техніці окупантів помітили нові позначки.
Читайте також: