Як ТЦК штрафуватимуть тих, хто не має грошей і майна: відповідальності не уникнути

У Раді кажуть, що перші штрафи за неоновлення даних з’являться не раніше вересня.

Порушив правила мобілізаційного законодавства – штраф! Не сплатив вчасно – ще один. Ба більше, під ударом можуть опинитися рахунки боржника, а якщо на рахунках – по нулях, то можуть навіть пустити з молотка майно. А що робити, якщо ні доходів, ні майна немає? На цей випадок у ТЦК також є законний механізм виконання.

Як ТЦК стягуватимуть штрафи за порушення військового обліку з чоловіків, які не мають грошей і роботи, де можна перевірити наявність штрафів та чи можна їх оскаржити – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Порушення правил військового обліку

Згідно з законом про мобілізацію, оновити свої дані військовозобов’язані українці повинні були до 16 липня 2024 року. В іншому разі їх очікує штраф. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена можливість накладення адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку, а також за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

До порушень правил військового обліку, які формують склад адміністративного правопорушення, належать:

неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік;

неоформлення військово-облікових документів;

зміна місця проживання у воєнний час без повідомлення ТЦК тощо.

Адміністративна відповідальність

Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, від військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Це залежить від скоєного правопорушення.

Адміністративна відповідальність може настати у разі: непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби; неуточнення протягом 60 днів своїх військово-облікових даних; неявки за повісткою; ненадання під час мобілізації будівлі, споруди, транспортного засобу та іншого майна тощо.

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Спочатку оголошення в розшук, потім – штраф

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, після двох ігнорувань необхідності з’явитися до ТЦК або оновити дані онлайн "на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку":

"Фактично працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з’явитися в ТЦК або оновити дані".

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Розміри штрафів за порушення правил військового обліку

За словами Черногоренко, за подальше ігнорування обов'язку оновити військово-облікові дані щодо такої особи буде складено протокол про адміністративне правопорушення і в подальшому накладено штраф.

Зауважимо, штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу. У разі несплати штрафу протягом цього часу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем розташування його майна. Після цього з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті КУпАП.

Штраф за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП):

у мирний час – від 3 400 до 5 100 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП):

для громадян:

у мирний час – від 5 100 до 8 500 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн;

для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

у мирний час – від 17 000 до 34 000 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 34 000 до 59 500 грн.

Штраф може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. За законом, ТЦК звільнені від обов’язку складати протоколи про адмінправопорушення. Це означає, що ТЦК має право одразу виносити постанову про накладення штрафу.

Штраф за порушення правил військового обліку / Колаж ТСН.ua

Як перевірити наявність штрафу?

Як же перевірити наявність штрафу від ТЦК? Юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна" пояснив, що дізнатися про штраф від військкомату можна кількома способами:

"Особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації. Там нададуть інформацію про те, чи наклали штраф, у якому розмірі та з якої причини.

Мобільний застосунок "Дія". У розділі "Послуги" потрібно обрати "Виконавчі провадження". Якщо штраф є, то там буде інформація про суму та причину його накладення.

Повідомити про накладання штрафу можуть також поштовим повідомленням.

Також перевірити накладення штафу можна в сервісі "Опендатабот". Для цього на сайті потрібно заповнити ім’я та дату народження. Також в "Опендатабот" можна безкоштовно підписатися на моніторинг за ідентифікаційним кодом в Telegram або Viber".

Як дізнатися, чи відкрито виконавче провадження?

У Мінʼюсті розповіли, що коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так, громадянин побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Це можна зробити онлайн та особисто не відвідувати відповідний орган державної виконавчої служби.

Для цього на сайті АСВП потрібно ввести певні дані:

прізвище, ім'я, по батькові боржника;

число, місяць, рік народження боржника;

прізвище, ім'я, по батькові стягувача, якщо наявні;

найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для юридичної особи-боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Що буде, якщо не сплатити штраф?

Якщо штраф не сплатити, то арешт можуть накласти на кошти та майно боржника, які надалі можуть використати для погашення боргу.

ТЦК та СП, ймовірно, спочатку спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий у нього є. Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного. Однак якщо у військовозобов'язаного дійсно немає майна, з якого можна стягнути штраф, його, ймовірно, не зможуть притягти до відповідальності.

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Однак, виникає запитання – як же ТЦК стягуватимуть штрафи з чоловіків, які не мають грошей і роботи? По-перше, пояснює Франчук, це може бути примусове виконання – коли виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включно з транспортними засобами, нерухомістю та іншими цінностями.

Нагадаємо, що від 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної платні у місячному розмірі становить 8000 грн. Таким чином, якщо ухилянт "назбирає" від ТЦК штрафів на суму понад 160 тис. грн, добровільно їх не сплатить, і у нього відсутні кошти на рахунках або ж немає машини, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному онлайн-аукціоні "СETAM". Із вторгованої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику.

Ба більше, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

Як штрафуватимуть тих, хто не має майна?

Якщо ж боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів:

Обмеження прав. За певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон.

Соціальні виплати. Якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, як от допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством.

Громадські роботи. Якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу.

Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду та інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності.

ТЦК наклали вже 12 тис. штрафів

Додамо, що майже 12 тис. штрафів наклали ТЦК від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік, повідомляють на сайті "Опендатабот":

"За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік. 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, 2023 року з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів".

Зазначається, що зараз третина цих штрафів вже закрита – 4 236 стягнень. Водночас 7 526 штрафів все ще стягуються з боржників. Наголошують, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби:

"Порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг. Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервісу в "Опендатаботі", введіть своє ПІБ та дату народження".

А от перші штрафи за неоновлення даних з’являться не раніше вересня. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко у коментарі "Новини.LIVE".

Ба більше, адвокатка Анастасія Кондрась пояснює, що всю інформацію про військовозобов'язаного ТЦК та СП можуть взяти з відкритих реєстрів, і це дає можливість оскаржити накладення певних видів штрафів.

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