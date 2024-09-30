Як тепер Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні: Жданов — про нову доктрину

Про зміну ядерної доктрини днями оголосив президент країни-агресорки Володимир Путін. Таким чином Росія розширила список підстав для застосування ядерної зброї. Зокрема, проти неядерної держави — тобто України.

Наскільки небезпечною є зміна Росією своєї ядерної доктрини і чи наближає це нас до застосування ядерної зброї, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Про що заявив Путін

Нагадаємо, Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю. Вперше це засідання було показано публічно.

Путін попередив, може здійснити ядерний удар у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо така агресія відбувається за участю або за підтримки ядерної держави. Також диктатор пригрозив, що може застосувати ядерну зброю “для захисту Білорусі”.

Основні тези Путіна:

Агресія проти РФ неядерної держави спільно з ядерною розглядатиметься як напад на Росію.

РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії щодо Білорусії.

Достовірна інформація про старт у бік РФ засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь.

Критична загроза суверенітету РФ та звичайної зброї буде підставою для ядерної відповіді.

Ядерна тріада залишається найважливішою гарантією забезпечення безпеки держави та громадян.

У проєкті основ державної політики Росії в галузі ядерного стримування розширено категорію країн та військових союзів, доповнено перелік військових загроз.

Фахівці за останній рік здійснили глибокий аналіз, оцінили необхідність коригування підходів до можливого використання ядерних сил.

Що таке ядерна доктрина

Олег Жданов пояснив, що правильніше буде говорити про воєнну доктрину Росії, адже поняття “ядерної доктрини” не існує”.

“Існує воєнна доктрина будь якої держави, в тому числі і Російської Федерації. Якщо країна ядерна, то доктрина відповідно містить розділ, який регламентує застосування ядерної зброї цієї країни. Так от, Путін вніс зміни в цей розділ воєнної доктрини, а саме розширив критерії, коли може бути застосована ядерна ядерна зброя Росією і проти кого”, — розповів ТСН.ua військовий експерт.

На що варто звернути увагу

За словами Олега Жданова, російська воєнна доктрина “наступальна”. Вона містить тезу, що Росія може відстоювати власні інтереси, які можуть виникнути в будь-якій точці планети.

“Раніше там зазначалося, що якщо ядерна держава нападає на Росію, то Росія наносить зустрічний удар. А Путін включив туди, що навіть якщо не ядерна держава — читайте Україна — нападає на Росію, то тоді вони залишають за собою право нанести ядерний удар навіть по цій країні. Ось що змінив Путін”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт звернув увагу, що на засіданні постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування були відсутні люди, які можуть впливати на застосування ядерної зброї.

“Микола Патрушев (помічник Путіна), Сергій Шойгу (секретар Ради безпеки Росії), і не було начальника Генерального штабу (Валерій Герасімов). Тобто люди, які можуть вплинути на застосування цієї зброї, не були присутні на Радбезі Російської Федерації. Це перше. І друге — те формулювання, яке зачитав Путін те, що вони внесли в воєнну доктрину. Воно повністю відповідає Будапештського меморандуму. Там було сказано: гарантувати суверенітет і територіальну цілісність Україні від нападу ядерної держави. Так що він сам себе підвів під статтю. Тепер, якщо він спробує застосувати проти нас ядерну зброю, він повністю підпадає під дію Будапештського меморандуму”, — пояснив Олег Жданов.

Чи готова Росія вдарити ядерною зброєю

На думку військового експерта, вірогідність застосування ядерної зброї Росією проти України після внесення змін до доктрини не змінилася.

“Ми бачили реакцію Блінкена. Він сказав, що це безглуздя і це неможливо.

Ми бачили реакцію інших країн. Мені дуже сподобалась реакція Китаю, який в рамках Генеральної асамблеї ООН зібрав 20 країн. Вони прийняли сумісну резолюцію, яка була направлена саме на Російську Федерацію, що в цьому конфлікті неможливо не може бути мови про застосування ядерної зброї. Якщо Китай так робить офіційно і відкрито, то що би Путін не казав, я думаю, що вірогідність застосування ядерної зброї буде дорівнювати нулю”, — вважає Олег Жданов.

Навіщо Путін знову лякає ядерною зброєю

За словами Олега Жданова, російський диктатор Володимир Путін більше майже не має “козирів” у війні проти України, тому вкотре лякає ядерною зброєю.

“Все, він підняв градус. Далі нема куди, шкала закінчилася. А йому треба треба чимось залякувати. Для нього сьогодні дуже важливе припинення бойових дій. Дивіться, яка хвиля піднялася: всі країни, які так чи інакше підтримують Росію чи орієнтуються на політику Російської Федерації в один голос говорять про початок перемовин і термінове припинення вогню… Путін відчуває, що катастрофа наближається. В плані економічної і політичної можливостей, стан соціуму в Росії. Він відчуває, що наближається катастрофа”, — каже Олег Жданов.

Єдиний козир, який залишився, це спробувати взяти в руки “ядерну дубинку”.

“Почати підготовку ядерного заряду до його бойового застосування. Але я думаю, що тут він вже вперся в бетонну стіну, яку він не може подолати”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Литвиненко вважає, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо його армія буде розбита в Україні. Як заявив секретар Ради нацбезпеки, “ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки”.

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