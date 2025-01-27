Як Трамп хоче закінчити війну: чи враховує його план запрошення України до НАТО

Кремль, принаймні публічно, змінив тактику. У п’ятницю, 24 січня, Путін заявив, що готовий до переговорів "по українській проблематиці, але є питання, які вимагають особливої уваги". Це принципово інша риторика. Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Москву не влаштовують пропозиції Трампа щодо України. Також у п’ятницю, 24 січня, його заступник Сергій Рябков сказав, що війну неможливо закінчити за 100 днів без реалістичної позиції США. Інший заступник Лаврова Олександр Грушко додав: відмова України від вступу до НАТО - один із ключових елементів врегулювання.

Заяви Кремля про готовність розмовляти пролунали одразу після погроз Трампа. Спочатку президент США закликав Путіна "домовитися зараз і припинити цю безглузду війну, бо далі буде лише гірше". Потім під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив, що зупинити війну допоможе зниження світової ціни на нафту. В інтерв’ю Fox News минулого тижня Трамп також сказав, що президент "Зеленський не янгол" і не мав дозволити цій війні початися (Трамп говорив це і раніше під час передвиборчої кампанії – Ред.), проте також повторив всі свої погрози на адресу Росії, включно з можливістю запровадження ще більших санкцій.

Проте диявол як завжди ховається в деталях. Трамп постійно повторює, що якомога швидше хоче зустрітися з Путіним, щоб укласти угоду, яка можлива лише за умови надання Україні залізобетонних гарантій безпеки, щоб Росія не напала знову. За словами Володимира Зеленського, вони мають бути як від США, так і Європи. Найдієвіша гарантія безпеки для України – це членство в НАТО – колективна безпека та оборона. Але чи поділяє цю думку Трамп? Адже він вже критикував заяви свого попередника Байдена, що Україна має бути членом НАТО.

Що ж насправді передбачає план Трампа по врегулюванню війни? Чи є він взагалі та чи містить майбутнє членство України в НАТО? ТСН.ua розбирався.

Кнут і пряник: що задумав Трамп

Поки американські ЗМІ жартівливо пишуть, що Трамп не закінчив війну за 24 години (як він це неодноразово обіцяв під час передвиборчої кампанії – Ред.), схоже, що в його команді всерйоз розмірковують, як до цього примусити Росію. Під час запитання в Давосі про те, коли закінчиться війна, Трамп відповів, що про це треба питати у Путіна, бо, за його словами, Україна готова домовлятися. Для України це хороший сигнал, адже всі побоювалися, що одразу після інавгурації Трамп зупинить військову допомогу Києву.

Не можна сказати, що й цього не відбувається. Хоч президент Зеленський і заявив, що військова допомога з боку США не зупинена, є розпорядження Держдепу щодо "припинення роботи" міжнародної допомоги на 90 днів, що базується на відповідному указі Трампа, поки не буде проведено аналіз її відповідності цілям політики 47-го президента США. Українські журналісти, які працюють у Вашингтоні, повідомляли, що це "замороження" допомоги впливає на важливі невійськові програми, зокрема від агенції USAID. Через неї, наприклад, фінансується протезування українських військових, підтримка шкіл і медична допомога.

Хоч Politico та Reuters, посилаючись на відповідні документи, повідомляли, що розпорядження Держдепу "схоже стосується фінансування військової допомоги Україні", але не зачіпає Ізраїль та Єгипет, проте зазначали, що "документ залишає простір для тлумачень і передбачає деякі винятки". Пізніше Financial Times повідомила, що американські дипломати звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з проханням виключити з 90-денного "заморожування" міжнародної допомоги програми USAID, пов'язані з Україною. І, як зазначає видання, "з Вашингтона надходять позитивні сигнали". Про військову допомогу там не йдеться. Офіційних коментарів від Білого дому та Держдепу ще не було. Тож, будемо сподіватися, що ця заборона на іноземне фінансування не зачепить військову допомогу Україні, як про це і сказав президент Зеленський.

До того ж, варто нагадати, що Трамп, руками спікера Палати представників Майка Джонсона, вже блокував надання зброї Україні від вересня 2023 року до квітня 2024 року, коли Конгрес не міг ухвалити черговий пакет допомоги Києву на $61 млрд. Це призвело до суттєвих затримок у поставках зброї ЗСУ та просування росіян на фронті, що лише послаблює переговорні позиції України і Трампа. Адже, якби ще рік тому Україна вчасно отримала всю необхідну зброю, можливо, такого б просування ворога зараз не було.

Частково це пояснювалося небажанням Адміністрації Байдена порушувати межу міфічної ескалації, за якою, на думку попередників Трампа, Росія могла б застосувати ядерну зброю. Зараз у нової Адміністрації є шанс це виправити, продемонструвавши в дії свій слоган "мир через силу". Й це частково підтверджується. Поки спецпредставник Трампа по Україні і Росії Кіт Келлог встановлює новий дедлайн по закінченню війни у 100 днів, а держсекретар Марко Рубіо (на слуханнях у Сенаті перед своїм затвердженням на посаду – Ред.) допускає можливе послаблення санкцій щодо Росії задля укладення угоди, Трамп намагається домовитися з Саудівською Аравією задля зниження світових цін на нафту.

Перший телефонний дзвінок Трампа на посаді був з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Жартома Трамп прокоментував його так: "Перший закордонний візит (американського президента – Ред.) традиційно відбувався до Британії. Але я здійснив його минулого разу (у 2017 році – Ред.) до Саудівської Аравії, бо вони погодилися купити нашої продукції на $450 млрд". Пізніше Трамп додав, що зараз він здійснить свій перший закордонний візит до Ер-Ріяду, якщо він інвестує не обіцяні $600 млрд протягом наступних чотирьох років, а $1 трлн.

"Я також збираюся просити Саудівську Аравію та ОПЕК (організація країн-експортерів нафти, РФ там є спостерігачем, проте має суттєвий вплив – Ред.) знизити ціну нафти. Чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього до виборів (президентських виборів у США 5 листопада – Ред.). Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б одразу. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Треба знизити ціни на нафту, щоб закінчити цю війну. Це треба було зробити давно", - заявив Трамп у Давосі.

Україна в НАТО: як переконати Трампа

Погрозу Трампа обвалити світові ціни на нафту повторив і Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News. За його словами, зараз ціна на нафту складає приблизно $78, і Росія отримує мільярди доларів від її продажу (у грудні-січні США та G7 запровадили граничну "стелю" ціни на російську нафту на рівні $60 – Ред.).

"Що, якщо знизити цю ціну до $45 за барель, що в цілому є базовою точкою беззбитковості? Це він (Трамп – Ред.) сказав, коли виступав перед людьми в Давосі", - сказав Кіт Келлог.

ТСН.ua вже давно зазначає, що вибити фінансову подушку з-під ніг Путіна можуть дієві санкції проти нафто-газового сектору Росії. Саме надходження від продажу нафти й газу складають більш ніж половину російського бюджету. Адміністрація Байдена не хотіла накладати суттєві обмеження на енергетичний сектор Росії, включно з "Росатомом", бо це підважувало її рейтинги напередодні виборів 5 листопада у США. Новій Адміністрації Трампа нічого не заважає запровадити більш дієві санкції проти російського енергетичного сектору, включаючи так званий тіньовий флот Росії, якщо Москва відмовиться припиняти війну.

Саме це публічно й обіцяють Трамп і його команда. Проте також відомо, що Трамп хоче якнайшвидше зустрітися з Путіним, щоб укласти угоду про припинення вогню, про що говорять і Кіт Келлог, і Марко Рубіо, і радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц. Марко Рубіо також додає, що США хочуть забезпечити стійкий мир. "Ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три, чотири роки. Ми хочемо принести стабільність", – сказав Марко Рубіо.

Проте не зовсім зрозуміло, як США досягатимуть демілітаризації російської економіки. До того ж, Путін розглядає припинення війни проти України як небезпеку для свого режиму. Опитування "Левада-Центру" свідчить, що третина росіян покладає надію на Трампа, з яким можна спробувати домовитися. А ще біля 50% симпатизують Трампу насамперед тому, що він, на думку опитаних, може допомогти завершити війну. Тобто, росіяни покладають відповідальність щодо завершення війни не на Путіна та російське керівництво, а на Трампа.

Насамперед із цими даними соцопитувань в Росії треба ознайомитися Білому дому, щоб розуміти, з ким вони мають справу. Бо все це сигналізує, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни. Й заява про те, що "відмова України від вступу до НАТО - один із ключових елементів врегулювання" – це чергова відмовка й замилювання очей. Адже напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну Кремль не просто не цікавив майбутній вступ Києва до Альянсу. Тоді заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков погрожував НАТО "збирати манатки" й забиратися на кордони 1997 року, ставлячи під сумнів членство в Альянсі країн Центральної та Східної Європи.

Трамп завжди критикував членів НАТО за недостатні внески в колективну оборону. Він вже вимагає від союзників по Альянсу підвищити оборонні видатки до 5% ВВП, хоч самі США стільки не витрачають. Трамп постійно повторює, що Америка захищає Європу. Разом із цим, особливо після повномасштабного російського вторгнення, майже всі країни-члени НАТО досягли 2% ВВП видатків на оборону. Багато союзників закуповують американську зброю, щедро фінансуючи ОПК США. До того ж, за словами генсека Альянсу Марка Рютте, європейські країни будуть готові платити за продовження постачання американської зброї Україні.

Але без дієвих гарантій безпеки війну не закінчити. Саме вони мають лежати в основі будь-якої угоди Трампа з Путіним про довгостроковий мир і врегулювання війни. Найкраща для України гарантія – це членство в НАТО. Проте, схоже, що Трамп, принаймні поки що, наслідує в цьому питанні політику Байдена, який був категорично проти запрошення України до вступу в Альянс. На початку січня ще до своєї інавгурації Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття Росії" через заяви Байдена про членство України в НАТО, через що нібито й розпочалося повномасштабне вторгнення.

"Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, всі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО – ми не будемо в НАТО", – сказав Володимир Зеленський. Ще трохи раніше український президент заявляв, що Німеччина, Угорщина, Словаччина та США на сьогодні не хочуть бачити Україну в НАТО.

Зараз, як пише Foreign Policy, є два варіанти гарантій безпеки, які країни НАТО можуть запропонувати Україні в контексті врегулювання війни.

Перший - зобов’язання країн-членів Альянсу надавати Україні значну економічну і військову допомогу протягом багатьох років після укладення угоди про припинення вогню. Згодом під цю гарантію Україні можуть дозволити вступити до НАТО.

Другий – це негайне поширення статті 5 Альянсу про колективну оборону на Україну, включно з ядерною парасолькою. Проте навряд чи на цей варіант колись погодяться ядерні країни-члени НАТО через ризик бути втягнутими у пряму війну з Росією.