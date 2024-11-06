Як Трамп хоче закінчити війну в Україні за 24 години: вирішальна подія, що змінить перебіг історії

Дональд Трамп заявив про свою перемогу на виборах президента США. Він здобув необхідну кількість голосів і повертається до Білого дому через чотири роки після скандального відходу з посади. Його перемога означає багато змін, як для Сполучених Штатів, так і для нашої країни.

Як Трамп планує закінчити війну в Україні і чим це для нас обернеться, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Перемога Трампа

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім. Першим про це повідомило видання The Hill.

А згодом і сам Трамп виступив перед прихильниками з переможною промовою. Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг піти на другий термін після перерви. На наступних кадрах перші миті, коли Трамп вдруге відчув смак перемоги.

Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби замаху на його життя та заміну демократичного кандидата: Джо Байдена замінила Камала Гарріс. А ще за останні кілька років Трамп встиг зробити багато заяв про Україну, зокрема про російсько-українську війну.

Володимир Путін і Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Заяви Трампа про Україну

Ще напередодні повномасштабного вторгнення республіканець Дональд Трамп висловив захоплення російським диктатором Владіміром Путіним, коли той ухвалив рішення про визнання так званих Л/ДНР, назвавши це “геніальним” кроком.

“Учора я увімкнув телевізор і сказав: Це геніально!. Путін оголошує більшу частину України незалежною. О, це чудово.”

Республіканець тоді заявив, що рішення очільника Кремля стало “найсильнішою миротворчою силою”.

“Отже, Путін зараз називає великий шматок України “незалежним”. Наскільки ж розумно це! Він має намір іти туди і стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Цей хлопець дуже кмітливий. Я дуже добре його знаю. Дуже, дуже добре.”

Пізніше він висловлювався і про президента Володимира Зеленського, якого називав “найкращим продавцем”, маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову і фінансову допомогу для України. Також Трамп стверджував, що обидва президенти, як Зеленський, так і Путін, його “поважають”, а сам Трамп нібито добре знає, як українського, так і російського лідерів.

Скільки Трамп заробляє на своїх кепках і футболках / Фото: ТСН.ua

Закінчення війни за 24 години

Однак, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом. У своїх публічних виступах, коли Трамп говорив про Україну, то підкреслював, що великої війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім. Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що через їхні рішення “України більше не існує”. Також від американського політика неодноразово лунали фрази про те, що в разі перемоги на виборах у США він нібито зможе врегулювати конфлікт “за 24 години”, ще до того моменту, як офіційно стане президентом. При цьому Трамп ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити.

"Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це протягом 24 годин."

Під час дебатів із виборцями в Манчестері Трамп заявив, що наразі не час називати президента Росії Владіміра Путіна воєнним злочинцем.

"Якщо ви скажете, що він - воєнний злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб припинити цю справу (війну в Україні - ред.). Якщо він буде воєнним злочинцем, люди хапатимуть його і страчуватимуть, він боротиметься набагато сильніше, ніж за інших обставин. Це те, що можна обговорити пізніше".

Трамп не став говорити, чи хоче він, щоб Росія чи Україна виграли війну, коли його запитала ведуча дебатів Кейтлен Коллінз із CNN.

"Я не думаю про перемогу та поразку. Я думаю про те, як усе залагодити, щоб ми перестали вбивати всіх цих людей."

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Реакція Зеленського

Своєю чергою Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа, що той зміг би закінчити російсько-українську війну за 24 години. Він наголосив, що у світі не існує жодної людини, яка може примусити Україну віддати свої території Росії задля швидкого завершення війни.

"Усі будуть щасливішими, якщо одна людина у світі, неважливо, Дональд Трамп чи ні… Гаразд, нехай це буде Дональд Трамп. Якщо одна людина у світі зможе зупинити війну впродовж 24 годин. Питання в тому, якою ціною і хто її платитиме. Я не маю на увазі, що його ідея — змусити нас платити."

Але, за словами президента, якщо Трамп хоче закінчити війну за 24 години, "простим варіантом буде підштовхнути нас платити".

"Тому, що зрозуміло, як це зробити. Це, звичайно, просто зупинитися і віддати, і забути, без санкцій, без нічого. Путін забере території, Путін створить перемогу для свого суспільства, для світу — і все. Ніхто не сяде у в’язницю, нічого не буде, жодної відповідальності, жодного трибуналу, геть нічого, нуль. Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи."

Закінчення війни і ціни на нафту

Зрештою у вересні цього року Трамп назвав ще один спосіб, у який він хоче закінчити війну в Україні. Про це йшлося в його виступі у Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня, який повністю наводить видання The Singju Post. За його словами, він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду — згідно з регламентом, інавгурація має відбутися 20 січня.

“Якщо ми переможемо [на виборах президента], я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте.”

Зрештою, політик розкрив свій план завершення війни, який полягає у тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40."

Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента. І всюди фігурував один термін - 24 години.

"Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: [Володимиру] Путіну та [Володимиру] Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин."

Невигідна угода

Низка висловлювань республіканського лідера свідчать про те, що він може тиснути на Україну погодитися на невигідну угоду, наприклад, позбавивши ЗСУ військової підтримки. Кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс у вересні заявляв, що до плану Трампа щодо закінчення війни в Україні входить укріплена демілітаризована зона за нинішньою лінією розмежування. Він також стверджував, що Київ має піти на поступки.

"Я думаю, що це має такий вигляд. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно матиме приблизно такий самий вигляд, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову."

За його словами, у такому разі Україна збереже свій суверенітет.

"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає до НАТО, не вступає до жодних союзницьких інститутів."

Сам Трамп про такий кінець війни в Україні не говорив. Однак 6 листопада, в той день, коли вдруге став президентом, сказав, що більше жодних воєн під час його каденції не буде. Трамп наголосив, що збирається зупинити війни. До слова, глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що перемога Трампа підвищує шанси закінчення війни в Україні мирним шляхом.

Нагадаємо, 5 листопада відбулися вибори наступного президента США. На цю посаду претендували віцепрезидентка країни Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп. І, схоже, саме він стане першим президентом, який працюватиме два непослідовні терміни після Гровера Клівленда 1892 року.

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