Як Трамп хоче "закінчити війну" в Україні: "секретний план" експрезидента і реакція у США

Американське видання Washington Post опублікувало статтю про секретний план Трампа щодо припинення війни в Україні. Нічого втішного для України - Трамп нібито хоче примусити Київ відмовитися від Криму та Донбасу в обмін на мир.

Про це йдеться у сюжеті власкора ТСН у США Ольга Кошеленко.

Washington Post поспілкувалася із людьми, які запевняють, що обговорювали із Трампом та його радниками проблему війни в Україні. І секретний план, описаний у статті, направду не надто вигадливий - змусити Київ відмовитися від Криму та Донбасу. Це, на думку Трампа, мало би вдовольнити Путіна.

У приватних розмовах Трамп казав, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України були б не проти бути частиною Росії.

За даними джерел, один із ексрадників Трампа ще минулої осені нібито озвучив план у близькому до республіканців аналітичному центрі Heritage foundation - з одного боку тиснути на Україну, що з іншого боку нібито має заспокоїти Путіна і дозволити йому ослабити залежність від Китаю. Але цей самий колишній радник в особистій розмові з Washington Pos сказав, що не розмовляв із Трампом вже близько 2 років.

А от хто розмовляє із експрезидентом часто - це його колишній критик, а тепер союзник сенатор Ліндсі Грем. Як він сам сказав в інтервʼю витрачає 100% свого часу на розмови із Трампом про Україну і переконує його, що Путін не має перемогти, а найкраще його стримуватиме вступ України до НАТО та ЄС.

Речниця кампанії Трампа опублікований Washington Pos план заперечила, зазначивши що такі припущення базуються на необізнаних джерелах.

Сам Трамп не раз публічно вихвалявся, що зупинить війну за 24 години, тет-а-тет переговоривши із Зеленським і Путіним і сказавши їм щось таке, чого не може озвучити публічно.

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Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

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