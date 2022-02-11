Як у "блатному світі": чому Путін вдається до політичного хамства та як йому протидіяти

Як у "блатному світі": чому Путін вдається до політичного хамства та як йому протидіяти

Спічрайтер Юрій Рубан каже, що частушка — прояв справжнього Путіна, приклад спрощення складного до зрозумілого собі.

Прем’єрка Литви Інґрида Шимоніте відреагувала на образливу фразу Путіна на адресу України, заявивши, що "це просто огидно". Йдеться про уривок із нецензурної частушки, яким господар Кремля охаректиризував українську позицію у Мінських перемовинах. В інтерв’ю журналістам Інґрида Шимоніте пожалкувала, що в сучасному світі лідер країни наважується використовувати такі вислови на адресу іншої держави. Напередодні репліку Путіна розкритикували лідери багатьох західних країн. А на думку спічрайтерів і дипломатів, витоки брутальної поведінки треба шукати в минулому.

Що таке політичне хамство і як йому протидіяти, йдеться 11 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

В умовах російської загрози про Україну говорять багато і всюди. Лідери країн, зокрема, змушені зустрічатися і з тим, від кого ця загроза виходить, і він все частіше не стримує себе у висловлюваннях.

У Дипломатичній академії в Києві роками вчать слухачів гарним манерам, правилам перемовин і протоколу. Аби потім вже у Міністерстві закордонних справ вони роз’їхалися світом. І виявилося, що у деяких країнах навіть у найпарадніших залах спілкуються, як у темних підворіттях.

Чи то цитата з пісні панк-гурту "Червона пліснява", чи то рядок з лайливого віршика, фраза Володимира Путіна на адресу України "Терпи, моя красуне" спричинила вибух у цивілізованому світі.

Спічрайтер Юрій Рубан каже, частушка — прояв справжнього Путіна, приклад спрощення складного до зрозумілого собі.

"Ну знаєте, як в блатному світі — бажання всіх "нагнути", і щоб всі говорили так, як я розумію. Путін на початку двотисячних років навіть на складних переговорах такого собі не дозволяв", — зазначає Рубан.

Це просто огидно: що таке політичне хамство та як йому протидіяти

1999 рік — стрункіший тоді ще Путін розпалюється на пресконференції з приводу подій у Чечні: "Мочить в сортире".

Після двох президентських термінів, повернувшись до прем’єрства, він навіть визнав, що бовкнув тоді зайвого. На цьому вибачення закінчуються, хоча образи стають дедалі гіршими. У політичних промовах більшає лексичних проявів важкого дитинства: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Дипломати проводять паралелі і кажуть, що світ таке уже бачив. Саме Нікіту Хрущова наслідує Путін, коли хамить світовим лідерам, переконаний експерт з дипломатії Станіслав Желіховський. Так само, як запізнюючись на протокольні зустрічі, бере приклад із російських монархів.

"Коли російський цар ловить рибу, Європа може зачекати. Цим Володимир Путін хоче показати, що він є рівним серед інших світових лідерів — що він є таким царем на землі", — пояснює Желіховський.

Що "цар" Кремля ображає Україну, французький президент міг і не зрозуміти.

"У випадку перекладу російських діячів треба бути добре обізнаним із зеківським пластом лексики", — зазначає перекладач Вадим Кастеллі.

Кастеллі перекладав для чотирьох українських президентів. Каже, передавати й справді треба кожне слово — але пояснювати ідіому після ніхто не забороняє.

"Він (перекладач — Ред.) міг сказати: російський президент цитує некрофільську частушку, герой якої ґвалтує мертву дівчину. Якби він це зробив, у Макрона був би більший вибір можливих реакцій", — говорить Вадим Кастеллі.

Якою повинна бути реакція? Експерти сходяться в одному: перехамити Путіна — ідея погана. Так само, як і усміхатися на брутальні жарти. Яскравий приклад: поведінка тодішньої прем’єрки Юлії Тимошенко 2009 року в Ялті, коли на спільній пресконференції очільник Кремля принизив президента Ющенка.

А от прем'єр Британії Борис Джонсон на різкі висловлювання російського колеги щодо погіршення економічних відносин між країнами відповів з британським гумором: "Незважаючи на всі складнощі, здається, три сотні Bentley були продані цьогоріч до Росії – і можливо, не всі опинилися у МЗС РФ".

Свого часу наслідки політичного хамства на собі відчули у Філіпінах. Перед зустріччю з американським президентом їхній лідер дозволив собі лайку на адресу Обами. Зустріч той скасував і, попри вибачення, про нове рандеву за шість років домовитися так і не вдалося.

Уславився лайливими афоризмами і білорус Лукашенко. Але наразі його визнає і з ним зустрічається лише Путін.

Нагадаємо, 7 лютого під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін сказав: "(Володимир Зеленський – ред.) заявив, що жоден пункт не подобається з Мінських угод. Подобається – не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде".

Як виявилося, Путін у своєму виступі процитував рядок з пісні гурту "Червона пліснява", відомої лайливими піснями і фактично пропагандою насильства. У пісні, з якої Путін, ймовірно, взяв ці слова, співається про примушення "сплячої красуні" до сексу.

Своєю чергою спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не знайомий із творчістю цієї групи.

Президент Зеленський відреагував на вульгарний вираз російського лідера. У Білому домі також відреагували на заяву Путіна "Подобається – не подобається". Джен Псакі заявила, що будь-який жарт про зґвалтування викличе обурення у всіх в американському уряді.