Як у Луцьку одягають військових: люди на двох фабриках працюють у кілька змін та закупили генератори

робота кипить майже цілодобово. Поки в одному приміщенні кроять, в іншому – уже дошивають.

П’ять тисяч комплектів зимового одягу для військових ЗСУ та стільки ж пар берців закупили для Збройних сил України луцькі чиновники разом із благодійним фондом "Тільки разом".

Дівчата засинають за машинками, але додому не йдуть

Партія зимової форми коштувала сорок сім мільйонів гривень. Аби її якнайшвидше відшити - працівники на двох фабриках працювали у кілька змін, для виробництва закупили генератори.

Скільки комплектів уже виготовили та куди відправлять форму – у сюжеті ТСН в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

Робота на підприємстві кипить майже цілодобово. Поки в одному приміщенні кроять, в іншому – уже дошивають.

Попри вимкнення електроенергії, працюють у кілька змін. Усе для того, аби військову форму якнайшвидше одягнули наші воїни.

"Працюємо швидко, як тільки ми можемо. Працюємо частково на генераторах, частково - пристосовуємося, міняємо зміни", - каже директорка з маркетингу Ольга Касьян.

Пані Юлія поки шиє - думає про найрідніших. Її чоловік та син пішли захищати Україну у перший день повномасштабного вторгнення Росії: "Обидва зразу одягнулися і пішли у військкомат записуватися".

Жінка каже, що робота допомагає їй відволіктися. Хоча й тут, за швейною машинкою, думає лише про одне: "Щоб хлопцям нашим було тепліше і щоб скоріше додому повернулися".

Першу партію - 1200 комплектів зимової військової форми - уже вантажать та відправляють військовим.

"Форма складається з трьох компонентів: це штани, куртка вітровологозахисна і утеплювач. Відгукуються військові про якість дуже добре", - каже міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Пошити і відправити на фронт форму планували значно раніше. Через перебої зі світлом процес затягнувся, але не зупинився.

"Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" спільно з луцькою міською радою зробили замовлення на 5000 комплектів зимової форми і 5000 пар зимового військового взуття. Дуже сподіваємся, така допомога хоча би мінімально покращить умови перебування хлопців в зоні бойових дій", - каже голова правління фонду "Тільки разом" Катерина Шкльода.

В іншій частині міста на відправку вантажать берці. На підприємстві кажуть: аби взуття було міцне та тепле, усе продумали до дрібниць.

"Якщо людина, солдат, наступає на цвях або будь-на що, то підошва може бути пробита, а устілка не дасть цього. Вона в’яже, як називають військові", - пояснює директор підприємства Іван Ковальчук.

Першу партію одягу та взуття відправлять у два стрілецькі батальйони.

"Погодні умови самі бачите, забезпечення в принципі в нас є від міністерства оборони, але завжди другий комплект форми ніколи він не завадить", - розповідає керівник волинського обласного територіального центру комплектування Олег Кивлюк.

Кравці та швачки вірять: незабаром повернуться до своїх звичних замовлень - шитимуть вишукані вишиванки та красиве класичне взуття. Для цього зараз і працюють на перемогу.

"Скільки ми можемо, ми працюємо. Дівчата втомлені вже сидять за машинками, засинають, але ніхто не йде додому, це наш фронт отут", - каже директор підприємства Іван Ковальчук.

Попри перебої зі світлом виробники сподіваються якнайшвидше дошити і передати воїнам решту комплектів одягу та взуття.

Свято для дітей захисників

Крім того, у Луцьку організували свято для дітей військовослужбовців. Школярів, батьки яких захищають Україну, запросили на виставу, а потім кожному помічники Миколая приготували солодкі сюрпризи. Фонд "Тільки разом" закупив для дітлахів 4000 тисячі подарунків. Усе для того, кажуть організатори, аби бодай трішки їх потішити і вкотре переконати – дива існують.

Шестирічна Даринка на свято прийшла разом із татом. Його лише ненадовго відпустили з фронту.

"Декілька днів і буду їхати назад", - каже військовослужбовець Валерій.

Чоловік приїхав із самого пекла – з Бахмута. Дівчинка не бачила тата уже кілька місяців. Каже, у неї мрій багато та найголовніша – одна: щоб тато повернувся додому.

Валерій обіцяє повернутися і виконати усі мрії донечки.

"Закінчиться війна, ми купимо тобі і котика, і собачку, і все, що ти захочеш", - каже Валерій.

Діток військових запрошують поринути у справжню казку. Тут вони зустрічають Миколая і разом із героями вистави проганяють морок.

Таке дійство організував благодійний фонд "Тільки разом". Усе для того, кажуть організатори, аби діти поринули у диво і бодай на трішки забули про війну.

"Я вважаю, найбільше і найважливіше для дітей – день святого Миколая, ми вирішили порадувати дітей військовослужбовців гарною новорічною виставою та солодкими подарунками", - каже голова правління фонду "Тільки разом" Катерина Шкльода.

Настя приїхала до Луцька з Миколаєва. Її батько та мати – військові, для дівчинки вони – справжні супергерої. Найбільша мрія дівчинки – повернутися додому і зустрітися з друзями. Сьогодні на виставі вона з однокласними, батьки яких теж захищають Україну.

"Приємно, що є можливість подякувати захисникам нашим у такий спосіб, приділивши увагу та привітавши зі святами їхніх дітей", - каже луцький міський голова Ігор Поліщук.

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