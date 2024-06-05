Як у нацистських таборах смерті: яким з полону росіян повернувся нацгвардієць Роман Горілик

Схудлі на десятки кілограм, від чого здається, що скелет, просто обтягнутий шкірою. Це не початок фільму жахів, це реалії українських воїнів, котрі проходять російський полон. Так знущалися хіба в нацистських таборах у 20-му столітті, але звірі і в 21-му знаходять способи, як катувати наших хлопців.

Далі в ексклюзиві ТСН.ua. ви почуєте неймовірну історію нацгвардійця, який провів у полоні понад два роки. Це має побачити і почути кожний, це те, як живуть ще тисячі наших українців, про яких ми не маємо права забувати.

Який вигляд мають українці після російського полону

Шкіра натягнута на скелет, такий вигляд зараз має український воїн – нацгвардієць Роман Горілик, який у російських катівнях провів понад два роки. Побачивши ці фото, можна лише уявити, що довелося пережити йому і іншим українцям, яким довелося побувати в лапах рашистів.

Романа та ще 74 бранців вдалося повернути з російських катівень 31 травня 2024 року в рамках обміну військовополоненими, хоча він і не брав безпосередньої участі у бойових діях та від того з нього менше не знущалися.

Роман був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь ще у березні 2022 року. 89 із них досі утримуються у полоні, а РФ використовує їх для обміну на російських окупантів.

У проєкті "Хочу жити", де розповіли історію Романа, кажуть: все це схоже на звірства у нацистських таборах.

"Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства – нацистськими концентраційними таборами смерті".

Міжнародних спостерігачів не допускають

За весь час перебування у російському полоні Романа Горілика та інших 74 військовополонених українців, повернутих в рамках крайнього обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Не пускати спостерігачів до військовополонених з порушенням положень Женевських конвенцій – свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб Міжнародний Червоний Хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від світу нелюдське ставлення Росії до українців, буквально політику геноциду українського народу".

Б’ють усіх роками

У російському полоні неважливо – чоловік ти чи жінка, але якщо ти українець чи українка – побоїв не уникнути. Під час обміну 31 травня 2024 року, нарешті свою маму побачив маленький Дмитрик. Жінка перебувала на "Азовсталі", потрапила у полон і пробула там понад два роки, а тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина!

Що відомо про обмін

31 травня вдалося провести обмін вперше від лютого цього року. Україна та Росія провели обмін за формулою "75 на 75". Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Також вдалося визволити двох жителів Харкова, по одному з Ізюма й Ізюмського району і по одній з Чугуєва та Куп’янського району. Один із обміняних полонених повідомив, що перебував у камері разом із викраденим росіянами журналістом УНІАН Дмитром Хилюком. За словами чоловіка, разом у камері вони провели 11 місяців. Дмитро попросив передати батькам і братові звістку про себе, щоб рідні знали, що він живий і сподівається на швидке визволення.

Дмитра Хилюка разом із його батьком викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Пізніше батька журналіста відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

Повернули тіла загиблих

Також на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України. За результатами репатріаційних заходів до України повернули тіла 212 полеглих Оборонців.

Нагадаємо, що цей обмін – 52-й від початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України.

Тисячі цивільних українців досі в полоні

У грудні 2023-го року уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що цивільних українців у російському полоні за офіційними даними – близько 28 тисяч. Про їхній стан і місцеперебування нічого невідомо, адже переважно окупанти забороняють їм листуватися і контактувати з рідними. Часто людей затримують просто на вулицях, хапають та без жодного суду та слідства кидають до СІЗО та імпровізованих російських катівень.

У рамках обмінів цивільних повертають рідко. Річ у тім, що міжнародне право забороняє тримати у полоні некомбатантів і, відповідно, процедура обміну військовополоненими до них не застосовується.

На окупованих територіях росіяни іноді відпускають таких заручників, якщо ті перестали їх цікавити. Люди опиняються в окупації без документів і дістатися на територію, підконтрольну українській владі, для них – важке завдання. Вже третій рік триває повномасштабна війна, є ті, кого захопили окупанти ще у перші місяці війни, але так і не відпустили.

Тож на якій стадії розробка механізму повернення цивільних українців з російського полону ми вирішили дізнатися в уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, втім, пояснивши це зайнятістю, коментар він нам поки що не надав. Але якщо ви маєте інформацію та поради для таких родин, не залишайтеся байдужими від чужої біди, українці вже не раз довели, що варто нам лише об’єднатися – як нам під силу усе. Чи то стосується збору коштів, чи то іншої кричущої ситуації. Нині на своїх рідних із російського полону чекають тисячі сімей й час думати, як можна їм допомогти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЯК У НАЦИСТСЬКИХ ТАБОРАХ СМЕРТІ: українець показав, яким повернувся з російського полону!

Нагадаємо, слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк показала світлини з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням".

Читайте також провідні новини дня: