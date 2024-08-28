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Як у Великій Британії відбуваються навчання воїнів ЗСУ і чому туди можуть потрапити не всі: фото, відео

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Як у Великій Британії відбуваються навчання воїнів ЗСУ і чому туди можуть потрапити не всі: фото, відео

Вишкіл у Британії

За два роки вишкіл пройшли 45 тисяч українців.

На британських полігонах готують українських добровольців. За два роки програми "Інтерфлекс", яку запустили ще влітку 2022 року, вишкіл пройшли 45 тисяч українських військових. 

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук. 

Умовою відбору на британську програму "Інтерфлекс" є відсутність бойового досвіду. За 5 тижнів добровольцям, які записалися до Збройних сил, пояснюють основи. Роль супротивника для українських добровольців грають військові з країн-учасниць програми.

Операцію запустили в липні 2022 року. За два роки цей вишкіл пройшли вже 45 тисяч українських військових.

"Тепер, потрапивши на поле бою, я знатиму, що робити. Я не панікуватиму, бо під час цих вправ я дістаю знання, мої м'язи запам'ятовують, що треба робити в конкретних випадках", - каже військовий Микола. 

Микола / ©
Микола

Навчають українців на тренувальних базах у Йоркширі, Кенті, Уілтширі та Нортамберленді, де створили умови, що імітують театр бойових дій на сході України: наприклад, відтворили російські системи окопів. Спеціально для програми закупили штурмові гвинтівки типу АК - найуживанішу зброя на передовій.

Партнери операції, що присилають інструкторів до Британії навчати наших майбутніх військових - тринадцять держав, у тому числі Косово, якого Україна, на відміну від більшості держав ЄС, досі формально не визнає.

Навчання у Британії / ©
Навчання у Британії

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 28 серпня. 4 загиблих у Кривому Розі! Нові ліміти з картки на картку!

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