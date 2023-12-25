Як у ЗСУ до бою готують штурмовиків і чому потрібні нестандартні підходи: військові розповіли

Штурмовики-добровольці батальйону 58-ї бригади стримують ворожі контратаки та нищать живу силу противника, беручи в полон росіян. За допомогою американської гусеничної броні бійці відбивають атаки окупантів поблизу Великої Новосілки та Вугледара. Аби їхні дії на полі бою були максимально ефективними та з мінімальними втратами, штурмовики перед висуванням на ворожі позиції відточують свої навички поблизу лінії фронту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Як тренують штурмовиків ЗСУ

Штурмувати посадки і позиції окупантів за відомою ворогу тактикою бою у нинішній війні з росіянами не ефективно, запевняє командир роти на позивний "Юрист". Полтавчанин Вʼячеслав 5 рік на службі у війську і добре знає, як дивувати противника на полі бою.

"Це як окремий вид мистецтва, в кого більше вистачить фантазії, той і буде в любому бою переможцем", - каже "Юрист".

"Юрист"

Аби задумані операції здійснились вдало і з мінімальними втратами, штурмовики проходять бойове злагодження

і відпрацьовують кожен етап своїй дій навіть у день штурму. Група бійців вантажиться у броню і готується до своєрідної репетиції майбутнього бою. Штурмовики знають, що на них чекає надскладне завдання.

За нинішньої погоди дістатися передових позицій можна лише на гусеничній техніці. Американський М-113 оснащений кулеметом калібром 12,7 швидкоманеврений та напрочуд ефективний цієї пори року.

Що каже інструктор

З прошитим уламком від снаряду магазином від кулемету боєць цілитися в умовного противника, страхуючи побратимів. Наземні операції штурмової піхоти - одні з найскладніших у будь-яких війнах. Завдання інструкторів - максимально підготувати бійців до можливих нестандартних ситуацій. Андрій передає свій набутий досвід боїв штурмовикам. На початку повномасштабного вторгнення він без підготовки потрапив на Донеччину і до тодішньої навали росіян не був готовий.

Штурмовики ЗСУ

"Було таке село Зайцеве тримали там оборону дуже жорстокі бої відбувались. Навчання не було взагалі, тебе брали закидували в бій і там ти вже навчався. Так було зі мною, так було з моїми побратимами. Виживали ,набули досвід", - каже інструктор "Хруст".

Під час навчань бійці стріляють з різних положень, аби напрацювати навички ближнього бою та бути універсальними. Це їм допоможе в першу чергу вижити і виконати поставлене командирами завдання.

Після успішної зачистки ворожих окопів бійців забирає БТР, який відсікає умовного ворога та під димову завісу швидко полишає позиції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 25 грудня 2023

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію у Роботиному і хто контролює селище.

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