Як Україна готується до "сюрпризів" на 24 лютого: у Повітряних силах розповіли

За словами Ігната, для захисників українського неба немає значення, яка дата. Наша авіація готова постійно.

Україна посилено готується до можливих "сюрпризів" від Росії до річниці повномасштабної війни.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Безумовно посилення в повітряному просторі йде, незалежно від того, який зараз період. Армія постійно отримує нові зразки озброєння. Це не відбувається одномоментно, як би нам цього не хотілося. Адже партнери роблять поступові кроки для того, щоб надавати Україні той чи інший вид озброєння і постійно піднімаючи рівень цього озброєння. Всі очікують на літаки. Це нам дуже потрібно. Засоби протиповітряної оборони безумовно теж будуть надходити", – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що для захисників неба немає значення, яка дата. Наша авіація готова постійно.

"Пункти управління, командні та мобільні бригади, усі повітряні сили оборони в готовності 24/7. Ми бачимо, що противник може завдавати ударів не прогнозовано, як це сталося вночі ракетами "Калібр". Всі звикли до стандартних ударів — вночі "шахіди", зранку ракети. Можливо щось буде змінено в стратегії завдання ударів, адже стосовно критичної інфраструктури України, на щастя, ворог не зміг втілити свої підступні плани, аби загнати нашу країну в повний блекаут", — сказав речник Повітряних сил.

Ігнат нагадав, що вчора прем’єрка Італії під час візиту до України теж запевнила, що будуть передавати системи SAMP/T.

"Наші зенітники навчаються і мабуть з навчання повернуться не з порожніми руками. Тому ці системи будуть підсилювати не лише наш повітряний простір проти аеродинамічних цілей, але й проти балістичних. Якнайшвидше хотілося б бачити їх в строю повітряних сил", — зазначив він.