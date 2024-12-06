Як Україна втратила важливе озброєння: на чому наполягали США та Росія і цинічна заява Путіна

Україна віддала ядерну зброю без жодних гарантій від Заходу, а Путін заявив, що він нічого не виконуватиме.

5 грудня виповнилося 30 років від дня підписання Будапештського меморандуму – документа, за яким Україна мала б отримати захист від держав-гарантів за відмову від ядерної зброї. Але в реальності один з гарантів – Росія – на Україну напав. А інші країни заявили, що не мають механізмів, як стримати цю агресію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

"Будапештський меморандум": як це було

З розпадом СРСР Україна успадкувала третій у світі арсенал ядерної зброї: 176 міжконтитнентальних балістичних ракет, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів і 103 стратегічні бомбардувальники різних модифікацій. Але одразу після проголошення незалежності у Верховній Раді України заговорили про поступову відмову від ядерної зброї.

Юрій Костенко тоді в парламенті очолював робочу групу з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Каже, ядерною зброєю Україна не керувала – всі ключі і коди залишилися в Москві. А ось тактична зброя невеликої дальності ураження була цілковито в руках українців. І її Росія ще 1991 року почала вивозити до себе на знищення. Це нібито відбувалося на підставі угод, що їх уклали ще за радянських часів. Але документ викликав чимало сумнівів, як і те, що Росія планує робити зі зброєю.

Юрій Костенко

В українському парламенті було одразу кілька бачень, що робити з ядерною зброєю: залишити, відмовитися чи керувати спільно з Росією. Останній варіант був занадто ризикованим, обслуговування – занадто дорогим для молодої країни. З іншого боку на Україну тисла Америка. Там добре пам'ятали Холодну війну з СРСР і всіляко намагалися схилити вже незалежні країни до роззброєння.

1993-го до влади приходить демократ Білл Клінтон. Радник президента з нацбезпеки Ентоні Лейк у доповідній записці Клінтону писав, що ядерне роззброєння може стати його "коронним досягненням". Клінтон обіцяє Україні компенсації вартості ядерних боєголовок, пропонує свою допомогу у стабілізації економіки, співпрацю в безпековій сфері.

Згодом Клінтон, Єльцин, і Кравчук у Москві підпишуть тристоронню угоду про вивезення з України всієї ядерної зброї. Але "без'ядерною" Україна стане вже за Леоніда Кучми.

5 грудня 1994 року президенти Леонід Кучма, Білл Клінтон, Борис Єльцин та прем’єр-міністр Джон Мейджор підписали Будапештський меморандум. За два роки до нього долучаться ще й Франція та Китай. У меморандумі ядерні держави, включно з Америкою та Росією, в обмін на ядерну зброю обіцяли Києву надати безпекові гарантії. Втім, таке формулювання звучало лише в українській та російській копіях документа.

Що кажуть експерти

"Наші західні партнери вважають, що це було щось на кшталт декларації, оскільки в англійському варіанті там були запевнення, це в українському варіанті були гарантії, а це різні речі", – каже міжнародний експерт Олександр Хара.

Як пізніше у свої книжці згадував колишній посол США в Україні Стіфен Пайфер, Америка навмисно не хотіла повноцінної угоди, бо меморандум не треба було затверджувати в Сенаті. Він також давав Сполученим Штатам уникнути відповідальності і не передбачав прямого захисту. І що такого захисту не буде – стало зрозуміло вже за 9 років.

"Це був 2003 рік, операція Російської Федерації в Керченській протоці, вони хотіли захопити косу Тузла для того, щоб перехопити контроль над Керченською протокою, а також заблокувати фактично Азовське море для третіх країн, що їм вдалося, коли ми підписали 2004 року угоду про спільне використання Азовського моря", – каже міжнародний експерт Олександр Хара.

І тоді наші партнери нічого фактично не зробили.

Текст меморандуму

Які наслідки цього меморандуму

Що меморандум справді "мертвий", пізніше доведе і ситуація з Кримом. Росія, яка була одним з гарантів, захопила його без будь-яких серйозних для себе наслідків. Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Але у Вашингтоні та Лондоні заявили: в Будапештському меморандумі відсутній механізм виконання цих "гарантій". А Путін заявляв – він цей документ не підписував, тому з ним не погоджується.

Врешті така слабка позиція гарантів та всієї спільноти призвела до повномасштабного вторгнення вже 2022-го. Мільярди збитків, окуповані території, мільйони біженців і десятки тисяч загиблих українців. І хоча у цій війні Україна отримала від гарантів фінансову та військову допомогу, та точно не в рамках меморандуму. До того ж спиняти Росію однаково українці змушені власними силами.

У 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму в МЗС заявили: тепер Україна більше не погодиться на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Бо надто дорогу ціну заплатила за свою відмову від ядерної зброї і тепер знає ціну "гарантіям" та "запевненням".

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