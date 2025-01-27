Як Україна знищила свій останній Ту-22м3 заради миру на планеті: шокувальні зізнання військового

У Мережі публікують сумне історичне фото: рівно 19 років тому (27 січня 2006 року) Україна знищила свій останній бомбардувальник дальньої авіації Ту-22м3, як тоді казали: заради миру на планеті.

ТСН.ua поцікавився у експерта, чи пам’ятають військові про цей сумний факт та як наявність такого типу бомбардувальника могла б нам допомоги під час війни з Росією.

Легковажний підхід

Військовий експерт Ігор Романенко зауважує, що не льотчик, але служив у дотичних військах – силах протиповітряної оборони. А знищення останнього бомбардувальника усіма військовими сприймалося тоді з сумом, та усвідомленням про очевидне та різке зниження нашого військового потенціалу.

"У різний час я очолював бригаду, полк та військові частини, які мали на озброєнні ракети з ядерними боєголовками. Я добре розумів наскільки нам потрібні та важливі і ракети, і літаки дальньої та стратегічної авіації, це – потужна зброя. Але тоді, на жаль, переміг легковажний підхід до цієї теми з боку нашого вищого політичного керівництва країни, а от щодо військових, то вони добре розуміли, що зі знищенням таких літаків втрачає Україна. Політичне керівництво, на жаль, не враховувало ні поточної ситуації, ні даних нашої розвідки, яка інформувала про важливість літаків, які забирають в України для знищення", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Знищення останнього українського бомбардувальника Ту-22м3 / Фото: соціальні мережі

З жахом спостерігали за знищенням літаків

Генерал-лейтенант пригадує, як йому особисто доводилося відправляти ядерні боєголовки до РФ. Та додає, що це робилося з великим сумом та тривогою.

"Ми відповідали за ці ядерні боєголовки і віддавали їх особисто під розпис. На кожну був окремий журнал, ми слідкували за їх зберіганням та станом до моменту передачі. Я знаю колег льотчиків, які з жахом спостерігали за знищенням стратегічних бомбардувальників. У нас просто забирали та знищували надзвичайно потужну зброю. А найсумніше те, що нам пояснювали тоді, що все це робиться "заради миру". Зараз всі українці побачили, чим це реально обернулося для України. Гадаю, треба визнати, що такі дії були страшною помилкою нашого політичного керівництва на той момент", – розповідає Ігор Романенко.

До речі, сталося це у Полтаві.

Знищення останнього українського бомбардувальника Ту-22м3 / Фото: Анатолій Улицький, "Вечірня Полтава"

Ось унікальні кадри вже порізаного українського бомбардувальника дальньої авіації

Знищення останнього українського бомбардувальника Ту-22м3 / Фото: Анатолій Улицький, "Вечірня Полтава"

Тиск з боку партнерів та Росії

Експерт додає, що тоді дуже відчувався тиск та певне підштовхування щодо знищення потужного озброєння з боку наших союзників. А особливо з боку Росії, яка не здавалася на той момент таким явним ворогом, хоча наша розвідка неодноразово доповідала про амбіції росіян щодо захоплення України.

"Виходячи з цього гіркого досвіду, нам потрібно мати на увазі важливість реформ у війську, які нам конче потрібно впроваджувати, а на майбутнє ми маємо обов’язково враховувати цей негативний досвід та жахливі наслідки після того, як ми передали це озброєння РФ або ж порізали на металобрухт. Маємо не повторювати таких помилок, а навпаки нарощувати свій військовий потенціал", – зазначає військовий експерт.

Якби Ту-22м3 залишились українськими

Ми поцікавилися у генерал-лейтенанта, якби ми мали зараз на озброєнні хоча б один Ту-22м3, як це б змінило ситуацію на фронті?

Експерт пояснює, що у нас було багато сподівань на винищувачі F-16. Але їх наші союзники надали з затримкою на рік. У підсумку, ми отримали застарілий та дешевий варіант з авіаційним озброєнням, яке може виконувати лише функції протиповітряної оборони, а ось бити ракетами "повітря-земля" по носіях та складах з керованими авіаційними бомбами F-16 не можуть.

"Якби ж ми мали Ту-22м3, то могли б ефективно знищувати спроможності російських військ. Наприклад, у застосуванні ракет та керованих авіаційних бомб. Тому що цей бомбардувальник може нести на борту хоч і застарілі, але гіперзвукові ракети Х-22. Їх дуже важко знищувати. А ми передавали росіянам як бомбардувальники, так і ці ракети. Якби у нас були на озброєнні згадані бомбардувальники, ми могли б наносити удари, що значно покращило б ситуацію на фронті. На жаль, зараз ворог активно використовує на сході керовані авіаційні бомби і ми не можемо ефективно захистити від них нашу піхоту. Саме тому росіяни продовжують наступ вже другий рік", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, коли французькі винищувачі Mirage прибудуть до України: авіаційний експерт дав обнадійливу відповідь.

Впав російський бомбардувальник Ту-22М3! На жаль, без втручання ЗСУ

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