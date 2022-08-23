Як Україна зустрічатиме 24 лютого 2023 року: Жданов зробив військовий прогноз на пів року

Олег Жданов зробив військовий прогноз на наступні пів року і розповів, від чого залежатиме те, як українці зустрінуть 24 лютого 2023 року.

Що буде через пів року і як Україна зустрічатиме 24 лютого 2023 року – залежить від постачань необхідної ЗСУ зброї та на 100% від країн-партнерів.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я зараз стараюсь не прив'язуватись до дат. Скажу, що якщо колективний Захід, який все одно зробив ставку на Україну, і більшість країн розуміє, що треба послабити Російську Федерацію у сенсі міжнародної загрози, яку вона сьогодні становить для всього цивілізованого світу, то якщо вони нададуть нам необхідну кількість зброї, то закінчення гарячої фази війни можна буде здійснити за кілька місяців. Це може бути 3, 4 або 5 місяців", - сказав він.

Надалі, за словами Жданова, потрібно буде врегульовувати війну з огляду на політичну та економічну ситуації в Росії, які будуть на цей період. Врегулювання може бути силовим шляхом, воєнно-дипломатичним чи дипломатичним.

Жданов пояснив, що називати конкретні дати у прогнозуванні не береться, адже Україна ще

"Остання, чи чергова надія (тут навіть важко визначитись у цьому питанні) - це або вересень, або початок жовтня, коли запрацює лендліз, на який ми покладаємо такі великі надії. Тому, як ми зустрінемо 24 лютого 2023 року, – на 100% залежить від наших країн-партнерів", - резюмував експерт.

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