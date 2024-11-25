Чи зможуть українці отримати компенсацію від Росії через війну: що відомо

Аби росіян не лише визнали винними, а й змусили заплатити, просто зібрати інформацію мало.

Росія має заплатити за знищене майно українців. Перші рішення про компенсації можуть зʼявитися у дві тисячі двадцять сьомому. Такий прогноз озвучили у Міжнародному реєстрі в Гаазі, де наразі приймають заявки від постраждалих українців.

Хто може претендувати на компенсації, як збирати докази і головне - як змусити Росію заплатити рахунки, розбиралася кореспондентка ТСН Олександра Мітіна.

Аудиторія Амстердамського університету в ролі судової зали в Україні. Такі справи називають постановочними, на них вчаться майбутні юристи. Сьогодні завдання - глобальніше. Довести, що так звані докази ОСІНТ - це збір інформації та матеріалів з відкритих джерел, можна використовувати, аби Росія відповіла за скоєне.

Аудиторія Амстердамського університету

Позов Марії вигаданий, але історія - реальна, одна з тисяч подібних: росіяни спершу знищили квартиру у Маріуполі. А потім звели на місці будинку новий, незаконний. Все, що зʼявляється на екрані - знімки, свідчення і відео - справжнє, знайдене юристами в інтернеті.

"Ми не можемо поїхати на окуповані території, ми не можемо відправити туди розслідувачів. Але є гігантська кількість доступної інформації, яка підтверджує збитки нанесені російськими окупаційними військами та будівельними компаніями. Тому час почати використання доказів ОСІНТ не лише в кримінальних, а й у цивільних справах в Україні", - каже директор фундації OSINT FOR UKRAINE Деніс Дерісу.

Аби співставити карту зруйнованого Маріуполя з супутниковими фотографіями до окупації - потрібно лише кілька хвилин. Доказами з відкритих джерел може стати будь-яка інформація, яка доводить факт злочину.

Аби росіян не лише визнали винними, а й змусили заплатити, просто зібрати інформацію мало. Юристка Юлія Зіскіна - одна з тих, хто розшукує російські активи за кордоном і намагається добитися їхнього використання для майбутніх компенсаційукраїнцям.

"Єдине життєздатне джерело фінансування є заморожені російські активи. На сьогодні по всьому світу їх є 300 мільярдів доларів . Росія вже винна Україні 486 млрд доларів, і це лише об'єкти цивільної інфраструктури та майнові збитки", - каже юристка Юлія Зіскіна.

Юлія Зіскіна.

Адресу цього офісу в Гаазі називати неможна. Міжнародний реєстр збитків - за кілька місяців роботи тут отримали вже 12 тисяч заяв від українців. А загалом чекають до 8 мільйонів.

"Якщо все піде згідно з планом, то до кінця наступного року буде договір про створення компенсаційної комісії, і вона почне роботу в 26му році, ми сподіваємось. Рішення про визначення розміру компенсацій почнуть зʼявлятися в 27 році - це той горизонт, про який ми можемо говорити", - каже Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

Але спершу Україна має домовитися з західними партнерами про наступні етапи - як приймати рішення про компенсації, і де на них брати гроші. Аби всі жертви російської агресії отримали належне. Як під час навчального суду в Амстердамі.

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