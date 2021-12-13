Як українці відреагували на заборону безоплатного поширення пластикових пакетів: відео

За три місяці так звані "маєчки" мають зникнути з полиць супермаркетів.

Від п'ятниці, 10 грудня, в Україні почала діяти заборона безоплатного поширення майже всіх пластикових пакетів, за винятком біорозкладних, а також торбинок для риби, м'яса, молочки чи крупи. За три місяці так звані "маєчки" взагалі мають зникнути з супермаркетів.

Про те, як до цього поставилися українські покупці, йшлося в ТСН.Тиждень.

Касир Сергій запевняє, що від початку заборони покупці справді почали брати менше пакетиків. "Це все ж сміття, яке тривалий час розкладається, тож ідея правильна", - вважає економістка Олена.

А ось приватна підприємиця Тетяна обурена нововведенням. "Я повинна зважити людині мандарини, важу кілограм... мені їй в руки дати, чи в шапку, чи куди? Нехай залишаються ці кульки", - каже жінка.

Її думку поділяє власниця собаки Ірина, яка грозиться не прибирати за улюбленцем, якщо їй заборонять користуватися пластиковими пакетами: "Розумієте, коли я вставляю руку в пластиковий пакет - я прибираю. Це зручно і для мене, і для собаки, і для газону. А паперовий пакет - щоб я забруднилася?!"

А ось пенсіонерка Надія певна, що пластикові пакети від початку не потрібно було вводити. "А тепер, коли їх надто багато, вони лише надумались", - зауважує вона.

Викладачка англійської мови Шейна розповідає, що бачила на власні очі, як двоє пенсіонерів за звичкою набирали у пакети овочі, фрукти і молоко. "Я сказала їм, що пакети платні, і вони одразу все повернули (...) У мене душа болить", - поділилася вона.

Споживачі дійсно реагують по-різному, зазначає журналістка Ірина. "Сьогодні їх опитувала і більшість сказали, що це дуже не зручно, супернезручно їм", - додала вона.

Детальніше дивіться у відеоролику:

Заборона безоплатного поширення пластикових пакетів – як сприйняли покупці | Новини тижня

Нагадаємо, що 1 червня 2021 року Верховна Рада заборонила використання на території України пластикових пакетів, розповсюдження яких незабаром зможе обернутися штрафом від 1,7 до 3,4 тисячі гривень, а повторне порушення - від 3,4 до 8,5 тисячі гривень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.