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Де можна заробити: експерт назвав перспективну галузь, яка поверне українців з-за кордону

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Де можна заробити: експерт назвав перспективну галузь, яка поверне українців з-за кордону

Тваринництво вважається перспективною галуззю в Україні

Експерт розповів, як повернути людей до села з-за кордону.

Напередодні в Україні відзначили День фермера. Сільське господарство зараз одна з найбільш постраждалих галузей української економіки. 7 мільйонів гектарів угідь - під окупацією або ж непридатні для ведення господарства. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова. 

Як оговтуються фермери після російської окупації

Фермер Олександр Євпак оглядає свої поля із лохиною – майже 30 гектарів ягоди різних сортів. Вирощувати її почав чотири роки тому неподалік Макарова на Київщині. Бізнес добре розвивався - аж поки не почалася повномасштабна війна. Господарство окупували росіяни, а навколо точилися запеклі бої. Уламки від російських ракет та мін фермер збирає на своїх полях і досі. І досі - рахує збитки.

Олександр Євпак / ©
Олександр Євпак

"Орієнтовно півтора-два гектари насадження такого було повністю знищено вщент лохини, так. Враховуючи, що це були молоді насадження, тканина, догляд перший, садивні матеріали - десь до 30 тисяч євро", - каже він. 

Брак працівників, подорожчання добрив, саджанців та засобів від шкідників. Цьогоріч ще додали клопоту пізні заморозки, а нещодавно ягоду ще й побив град. Та попри труднощі - фермер планує ще вирощувати ожину та черешню.

Поля лохини / ©
Поля лохини

"Ми взяли участь у державній програмі і отримали ґрант для вирощування за допомогою державної підтримки іноземних партнерів, ми заклали поруч ще насадження 6 гектарів", - каже він. 

Лохина / ©
Лохина

Скільки втратили фермери через російську агресію

Понад 80 млрд доларів тільки прямих збитків зазнали українські аграрії за час повномасштабної війни, такі підрахунки наводять економісти. Це і знищені зерносховища, пошкоджена сільгосптехніка, заміновані поля, окуповані угіддя, та неможливість вчасно реалізувати вирощену продукцію.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідає - лише у 2022 році Україна мала рекордний залишок збіжжя. Продати його змогли, коли запрацював зерновий коридор.

Знищена техніка фермерів / ©
Знищена техніка фермерів

"Третій рік українські товаровиробники реалізували свою продукцію зернову групу за нижчими цінами через дорогу логістику через страхування. І це дуже велика проблема, тому, що якщо відсутні кошти ти не можеш повною мірою бути підготовленим до всіх наступних своїх робіт і відповідно це впливатиме на кількість та якість врожаю, яку ти отримуєш", - каже він. 

Експерт відповів, як повернути людей у села з-за кордону

Зазнало збитків і тваринництво. Хоча саме воно нині є одним з найперспективніших напрямків, певен експерт, зокрема й через надлишки зернових, які використовують як корм.

"Це робочі місця, це завжди люди. І коли ми говоримо про повернення людей в села з-за кордону інструмент тваринництва - один з інструментів, який цьому може сприяти", - каже він. 

Сільське господарство - одна з найприбутковіших галузей української економіки, а майже 70 відсотків експорту - припадає на зерно та олію. Та нині Україна має зробити акцент саме на підтримці дрібних фермерів, каже доктор економічних наук Олександр Шпикуляк. Вони зможуть виробляти унікальну продукцію, зокрема й на експорт.

"Робочі місця дасть і дасть саме забезпечення продовольством і навіть енергетичними ресурсами і дасть можливість розвиватися селу, як середовищу життя і господарювання і зберегти село, тому, що село це колиска нації", - каже він. 

На сьогодні в Україні діють різні програми підтримки фермерів - зокрема, на деокупованих територіях. Запрацювали і компенсації 25% на купівлю вітчизняної аграрної техніки. Зараз спільно з урядом аграрії працюють над збільшенням лімітів кредитування - щоби покрити витрати на виробництво.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 за 19 червня 2024 року | Повний випуск новин

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