Де можна заробити: експерт назвав перспективну галузь, яка поверне українців з-за кордону

Напередодні в Україні відзначили День фермера. Сільське господарство зараз одна з найбільш постраждалих галузей української економіки. 7 мільйонів гектарів угідь - під окупацією або ж непридатні для ведення господарства.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Як оговтуються фермери після російської окупації

Фермер Олександр Євпак оглядає свої поля із лохиною – майже 30 гектарів ягоди різних сортів. Вирощувати її почав чотири роки тому неподалік Макарова на Київщині. Бізнес добре розвивався - аж поки не почалася повномасштабна війна. Господарство окупували росіяни, а навколо точилися запеклі бої. Уламки від російських ракет та мін фермер збирає на своїх полях і досі. І досі - рахує збитки.

Олександр Євпак

"Орієнтовно півтора-два гектари насадження такого було повністю знищено вщент лохини, так. Враховуючи, що це були молоді насадження, тканина, догляд перший, садивні матеріали - десь до 30 тисяч євро", - каже він.

Брак працівників, подорожчання добрив, саджанців та засобів від шкідників. Цьогоріч ще додали клопоту пізні заморозки, а нещодавно ягоду ще й побив град. Та попри труднощі - фермер планує ще вирощувати ожину та черешню.

Поля лохини

"Ми взяли участь у державній програмі і отримали ґрант для вирощування за допомогою державної підтримки іноземних партнерів, ми заклали поруч ще насадження 6 гектарів", - каже він.

Лохина

Скільки втратили фермери через російську агресію

Понад 80 млрд доларів тільки прямих збитків зазнали українські аграрії за час повномасштабної війни, такі підрахунки наводять економісти. Це і знищені зерносховища, пошкоджена сільгосптехніка, заміновані поля, окуповані угіддя, та неможливість вчасно реалізувати вирощену продукцію.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідає - лише у 2022 році Україна мала рекордний залишок збіжжя. Продати його змогли, коли запрацював зерновий коридор.

Знищена техніка фермерів

"Третій рік українські товаровиробники реалізували свою продукцію зернову групу за нижчими цінами через дорогу логістику через страхування. І це дуже велика проблема, тому, що якщо відсутні кошти ти не можеш повною мірою бути підготовленим до всіх наступних своїх робіт і відповідно це впливатиме на кількість та якість врожаю, яку ти отримуєш", - каже він.

Експерт відповів, як повернути людей у села з-за кордону

Зазнало збитків і тваринництво. Хоча саме воно нині є одним з найперспективніших напрямків, певен експерт, зокрема й через надлишки зернових, які використовують як корм.

"Це робочі місця, це завжди люди. І коли ми говоримо про повернення людей в села з-за кордону інструмент тваринництва - один з інструментів, який цьому може сприяти", - каже він.

Сільське господарство - одна з найприбутковіших галузей української економіки, а майже 70 відсотків експорту - припадає на зерно та олію. Та нині Україна має зробити акцент саме на підтримці дрібних фермерів, каже доктор економічних наук Олександр Шпикуляк. Вони зможуть виробляти унікальну продукцію, зокрема й на експорт.

"Робочі місця дасть і дасть саме забезпечення продовольством і навіть енергетичними ресурсами і дасть можливість розвиватися селу, як середовищу життя і господарювання і зберегти село, тому, що село це колиска нації", - каже він.

На сьогодні в Україні діють різні програми підтримки фермерів - зокрема, на деокупованих територіях. Запрацювали і компенсації 25% на купівлю вітчизняної аграрної техніки. Зараз спільно з урядом аграрії працюють над збільшенням лімітів кредитування - щоби покрити витрати на виробництво.

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