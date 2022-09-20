Як Україні захистити себе у майбутньому від нового нападу Росії – ексзаступник генсека НАТО відповів

Ймовірно, Україна досягне перемоги, коли відновить контроль над більшістю або всіма окупованими територіями, і коли Росія більше не зможе продовжувати війну.

Утім, Україні знадобляться юридично зобов’язувальні гарантії безпеки від її західних союзників, щоб захистити себе у майбутньому від нового нападу РФ.

Про це ТСН.ua розповів колишній помічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

Також він розповів, чи потрібно сідати з Путіним за стіл переговорів, якщо ЗСУ вийдуть до умовних "кордонів" 24 лютого.

"Саме українці ведуть бойові дії, і тому Україна, а не США, вирішуватиме, що є перемогою, та коли настав час для переговорів. Перемоги, ймовірно, буде досягнуто, коли Україна відновить контроль над більшістю або всіма окупованими територіями, і коли Росія більше не матиме можливостей і політичної волі продовжувати війну. Чим ближче обидві сторони наближатимуться до цього моменту, тим більшими будуть важелі впливу України на переговори щодо укладення мирної угоди чи припинення вогню на умовах, прийнятних для українського народу", - сказав Вершбоу.

Він зазначив, що надалі Україні знадобляться гарантії від західних союзників, аби захистити себе і не допустити третього вторгнення РФ на свої території.

"З угодою чи без неї, Україні знадобляться юридично зобов’язувальні гарантії безпеки від західних союзників, щоб гарантувати, що Росія не вторгнеться втретє. Членство в НАТО було б найкращим варіантом, але якщо союзники ще не готові надати Києву гарантії за статтею 5, тоді наступною найкращою гарантією може стати змодельована на основі оборонних відносин США та Ізраїлю. Під цим я маю на увазі довгострокове зобов’язання США та інших союзників щодо озброєння, підготовки та оснащення ЗСУ до рівня, достатнього для стримування або перемоги над будь-якою новою російською агресією. Це інституціоналізує підтримку, яку зараз Україна отримує на ситуаційній основі, і продовжуватиметься впродовж кількох років – допоки у Росії є лідери з імперськими, реваншистськими та геноцидними амбіціями щодо України", - зазначив колишній заступник генсека НАТО.

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