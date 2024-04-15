Як українські чоловіки тікають від мобілізації: поширені методи ухилянтів

Вільне життя чи смертельні рубежі? Щодня на українському кордоні ловлять цілі групи чоловіків, які намагаються втекти за кордон від мобілізації в Україні. Годі й говорити про мотиви ухилянтів, але за майже два роки війни, користуючись сумнівними “стежками”, горе-втікачі гинуть, замерзають в горах чи тонуть в річках.

На що йдуть ухилянти, щоб втекти з України, та які хитрі схеми придумують переправники — про все це розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Ухилянтам зась за кордон!

Правоохоронці ліквідували нелегальну схему переправлення чоловіків невизнаним Придністровʼям. Четверо мешканців села Кучурган на Одещині, яке розташоване на кордоні з тимчасово окупованою частиною Молдови, добряче заробляли на втікачах. Адже їхні послуги коштують від семи до десяти тисяч доларів, в залежності від терміновості виїзду.

Вони домовлялися з охочими залишити Україну про місце зустрічі і привозили до приватного будинку неподалік від місця незаконного перетину. До своєї оборудки залучили громадянина Молдови, який вночі переправляв ухилянтів Кучурганським водосховищем на власному катері.

Фальшиві волонтери

Що тільки не вигадували чоловіки, аби незаконно перетнути кордон України. Йшли у довгі туристичні походи: пливли річкою, ходили горами, а кому ліньки — прикидалися родичами померлої бабусі, яка жила за кордоном, пакувалися до буса десятками, одягали жіноче вбрання та ще багато іншого.

Цього разу історія з переодяганням теж не спрацювала. Прикордонники Мукачівського загону виявили п’ятьох громадян України, які намагалися перетнути кордон за фальшивими документами та у спецодязі благодійної організації “Червоний Хрест”.

Прикордонники на контрольному посту неподалік кордону з Румунією зупинили для перевірки п’ятьох чоловіків — двох жителів Донеччини та трьох вихідців з Київщини, Херсонщини та Миколаївщини. Вони повідомили, що їдуть до пункту пропуску “Дякове” з метою перетину кордону з Румунією. Як підставу для виїзду за кордон чоловіки надали волонтерські посвідчення та сказали, що прямують по гуманітарну допомогу. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що надані посвідчення підроблені. Наразі чоловіків затримали.

Хотів “вирішити питання”

“Організую виїзд за кордон та вирішу питання з прикордонниками” — таке оголошення можна частенько знайти у пабліках в Інтернеті. Зазвичай такі послуги коштують космічних грошей, а от якість виконання — питання відкрите. Українські правоохоронці не сплять. Прикордонники затримали “бізнесмена”-іноземця, який планував переправити за кордон жителя Миколаївщини.

Правопорушник пообіцяв своєму замовнику, що за 2700 доларів організує виїзд за кордон та домовиться з прикордонниками. Для цього він завчасно зустрівся з охоронцем кордону і запропонував останньому 2200 доларів за “співпрацю”, решту суми — 500 доларів — іноземець мав залишити собі. Про незаконну пропозицію військовослужбовець доповів керівництву. Зловмисника затримали на гарячому під час передавання хабаря прикордоннику в пункті пропуску “Старокозаче”. Заходи проводились спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції.

Happy end могло і не бути

Блукав українськими Карпатами шість днів! Громадянина України, який майже тиждень ходив горами, знайшли поблизу прикордонної служби “Шибени”, що на Івано-Франківщині. Прикордонний наряд виявив незнайомця з рюкзаком, який рухався засніженим схилом, неподалік українсько-румунського кордону. Група реагування допомогла ослабленому порушнику спуститися з гори та доправила його до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, дали їжу та можливість зігрітися.

Чоловік планував таким чином незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, але не усвідомлював, що подорож буде такою важкою та небезпечною. Відчайдух сам прокладав собі маршрут, але зізнався, що кілька разів втрачав орієнтування у гірській місцевості та подолав пішки відстань орієнтовно від 50 до 70 кілометрів.

П’ять ночей “турист” спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись. За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушника було складено протокол. Подальшу долю “горе-туриста” вирішить суд.

Наразі в Україні немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону, тому ухилянти намагаються це зробити й не один раз. Від початку повномасштабного вторгнення до березня 2024 року тільки оперативним співробітникам Чопського прикордонного загону вдалося задокументувати та викрити 27 каналів незаконного перетину державного кордону України.

Загалом від початку великої війни було затримано 39 організаторів та 32 пособники в таких схемах, розповіла начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук для “Еспресо.Захід”.

“Насправді від цієї точки до кордону залишається як до неба пішки, і люди, коли не знають цього, блукають в невідомому їм напрямку”, — додала начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону.

Вона розповіла, що інколи переправниками стають неповнолітні, аби не нести кримінальної відповідальності за такі злочини. Також часто спостерігається знущання з ухилянтів — адже їм пропонують відправлення до кордону, після чого відвозять до певного населеного пункту та кажуть, що дісталися до державного кордону, а самі лишають утікачів. Охоронці кордону постійно попереджають про небезпеку незаконних подорожей, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров’ю й нерідко завершуються трагічно.

Втекли, ще й хизуються

Але є й ті, кому вдалося втекти з України. В соціальних мережах ширяться відео, де ухилянти хизуються незаконним перетином кордону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ СХЕМИ УХИЛЯНТІВ ВРАЖАЮТЬ! Як чоловіки тікають від мобілізації?

Читайте провідні новини дня: