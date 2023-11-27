Як українські медики рятують російських полонених: подробиці від бойової медикині

Бойова медикиня Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасія Муцей пригадала свій перший досвід надання допомоги російському полоненому, який був поранений своїми ж.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин.

“Взагалі це було ще в Луганській області — це перші росіяни, з якими я зустрілась. Тобто я до цього вживу їх ніколи не бачила. Там була така місія, вони прорвалися, наша група їх оточила, один поранений помер одразу. А поранений він був від своєї ж артилерії, яка почала дуже сильно з російської сторони гатити по нашим хлопцям, щоб вони не могли дійти”, — каже Анастасія.

“Нам передали, що були поранені хлопці і треба буде надати першу медичну допомогу і перевірити, чи можуть вони бути на допиті. Бо якщо б хтось був критично поранений, його б спочатку відвезли в стабілізаційний пункт і надали б там допомогу”, — додала вона.

“Ми чекали їх, вони приїхали, а наші хлопці були прямо щасливі. Вони їх вивели, винесли нові АК-12 — ними можна стріляти як чергою по три-чотири патрони”, — зазначила бойова медикиня.

Вона розповіла, що вони оглянули полонених: “Потім я дізналась багато історій про те, що наші військові хворіють на туберкульоз через те, що у них був контакт з росіянами, хворими на цей недуг. Я про це тоді не знала, була без маски. Але ми були в рукавичках”.

Основний допит, пригадує Анастасія, проводив командир: “В мене був дуже сильний гнів, хотілося вдарити цього полоненого. Він говорив такі нісенітниці. Це був бойовик “Шторму-Z”, він сидів у в’язниці, вбив жінку, щоб вкрасти у неї гаманець. Він розповідав, що вони дуже бідно живуть. Телефонів у них не було, забрали у них і документи”.

“Була така історія, не знаю, чи правда. Сказав, що їх привезли і що вони будуть обороняти, потім дали команду йти і штурмувати. Командира вбили першого, вони не знали, що робити і просто пішли, щоб здатись у полон. Але це правда. Бо навіть один із наших хлопців, який там був, розповідав, що коли підійшов до цього полоненого, він просто викинув зброю, сам зняв плитоноску і здався”, — додала бойова медикиня.

Нагадаємо, бойова медикиня Анастасія Муцей розповіла, як потрапила до Інтернаціонального легіону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як українські медики рятують російських полонених? Ексклюзивні подробиці

Читайте також: