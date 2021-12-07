Як уникнути обмороження і чому в мороз бажано не носити прикраси: поради медиків і рятувальників

Як уникнути обмороження і чому в мороз бажано не носити прикраси: поради медиків і рятувальників

З настанням холодів українців закликають бути обережними.

На Рівненщині від переохолодження одна людина померла, ще одну в тяжкому стані шпиталізували. 49-річна жінка відморозила стопи та пальці. Медики намагаються врятувати ноги від ампутації. В обох випадках свою роль зіграв алкоголь, який категорично заборонено вживати в морози. Він дасть оманливе відчуття тепла, зауважують медики, а з настанням холодів це небезпечно.

Про те, як уникнути обмороження і чому в мороз бажано не носити прикраси – 6 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Фахівці наголошують - дістати серйозне переохолодження можна навіть за плюсової температури.

Від 6 градусів тепла і до 0 важливо постійно рухатися, а от коли мінус - треба додатково захищати руки, вуха та ніс, і загалом правильно одягатися.

За словами рятувальника Романа Бондарука, краще вдягнути пару тонких речей, ніж одну теплу кофту. Із собою потрібно брати термос з гарячим чаєм. Також, якщо людина перебуває довго на вулиці, то кожну годину заходити в тепле приміщення.

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Крім того, нагадують рятувальники, в мороз не можна торкатися металевих речей. А ще бажано не одягати металеві прикраси, бо в місці контакту може бути обмороження певної ділянки тіла

Зрозуміти, що людина не просто змерзла, а отримала - гіпотермію (загальне переохолодження) можна звернувши увагу на наступні ознаки: постраждалий в свідомості, в нього прискорене дихання, підвищений пульс, він активний і найбільш характерна ознака - наявність м'язового тремтіння.

Це найлегша стадія - і означає вона одне - необхідно якомога скоріше дістатися до теплого місця. Зняти вологий, холодний одяг, одягнути чистий та теплий. Можна зігрітися теплим чаєм. Лягти під ковдру з грілкою, однак до тіла її не притуляти, адже це може спровокувати опік, кажуть медики.

У Рівненській області одна людина померла від переохолодження, ще одна дістала обмороження

Якщо ж довго бути на холоді та ще й під дією алкоголю, то можна отримати вже глибоку гіпотермію, яка може привезти до раптової зупинки кровообігу, викликати втрату свідомості і мозкову кому.

Найближчими днями синоптики прогнозують ще більші морози. Відтак медики та рятувальники закликають людей бути обережними.

Нагадаємо:

Пенсіонерка з Хмельницької області ледь не замерзла у власному домі, жінка знепритомніла від переохолодження, та на щастя, її вдалося врятувати.

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