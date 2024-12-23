Як в Україні готують мобілізованих і чому вони немотивовані: фото, відео

Майбутніх військових навчають надавати допомону та діяти в бойових умовах.
В Україні 45 днів триває курс підготовки мобілізованих. Вони проходять базову військову підготовку, вчаться надавати першу допомогу та долати психологічні виклики.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.
На полігоні все створено, щоб умови максимально нагадували бойові. Тут мобілізовані працюють у команді - вчаться довіряти побратимам та захищати їх. Просуваються у бік ворога, прикриваючи один одного.
Поруч інші бійці зачищають траншею від ворогів. Інструктор лазерною указкою позначає місця, де новобранець має почати завдання і в якому положенні. А далі разом з ним заходить в траншею та координує дії під час стрільби.
Один із головних елементів підготовки — це робота з гранатами. На цьому етапі вони імітаційні. Новобранці вчаться метати їх на влучність і дальність, з різних положень та укриттів.
Безпека – головне правило, яке військові мають засвоїти з перших днів. Також навчають домедичній підготовці.
Завдання - не лише підготувати новобранців до бойових умов, а й допомогти впоратися з психологічними викликами, кажуть інструктори.
"Мобілізовані приходять не дуже вмотивовані. І це великий комплекс роботи. Потрібно запалити цю іскру в людині, привити патріотизм за допомогою психологів, інструкторів", - каже заступник командира полку з навчальної роботи Іван.
Проживають мобілізовані в наметовому містечку. Упродовж дня вони вчаться, а от увечері - особистий час.
"На протязі навчального дня телефонами мобільними користуватись заборонено. Це пов'язано з безпекою особового складу. Телефони надаються по прибуттю після навчань", - кажуть військові.
Тривають навчання сорок пять днів. За цей час військові мають здобути необхідні навички та зрозуміти, що від їхніх дій залежить власне життя, побратимів та успіх у боротьбі за Україну.
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