Як в Україні готують мобілізованих і чому вони немотивовані: фото, відео

В Україні 45 днів триває курс підготовки мобілізованих. Вони проходять базову військову підготовку, вчаться надавати першу допомогу та долати психологічні виклики.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

На полігоні все створено, щоб умови максимально нагадували бойові. Тут мобілізовані працюють у команді - вчаться довіряти побратимам та захищати їх. Просуваються у бік ворога, прикриваючи один одного.

Поруч інші бійці зачищають траншею від ворогів. Інструктор лазерною указкою позначає місця, де новобранець має почати завдання і в якому положенні. А далі разом з ним заходить в траншею та координує дії під час стрільби.

Підготовка мобілізованих

Один із головних елементів підготовки — це робота з гранатами. На цьому етапі вони імітаційні. Новобранці вчаться метати їх на влучність і дальність, з різних положень та укриттів.

Безпека – головне правило, яке військові мають засвоїти з перших днів. Також навчають домедичній підготовці.

Завдання - не лише підготувати новобранців до бойових умов, а й допомогти впоратися з психологічними викликами, кажуть інструктори.

"Мобілізовані приходять не дуже вмотивовані. І це великий комплекс роботи. Потрібно запалити цю іскру в людині, привити патріотизм за допомогою психологів, інструкторів", - каже заступник командира полку з навчальної роботи Іван.

Проживають мобілізовані в наметовому містечку. Упродовж дня вони вчаться, а от увечері - особистий час.

"На протязі навчального дня телефонами мобільними користуватись заборонено. Це пов'язано з безпекою особового складу. Телефони надаються по прибуттю після навчань", - кажуть військові.

Мобілізованих навчають на полігоні

Тривають навчання сорок пять днів. За цей час військові мають здобути необхідні навички та зрозуміти, що від їхніх дій залежить власне життя, побратимів та успіх у боротьбі за Україну.

45 днів підготовки! Як мобілізованих готують до війни?

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