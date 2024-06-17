Як в Україні мусульмани відзначають Курбан-байрам: традиції свята та заборони

Святкуватимуть мусульмани ще три дні - до четверга включно.

Одне із головних свят в ісламі - Курбан-байрам у ці дні відзначають мусульмани з усього світу. За переказами, колись пророк Ібрагім хотів принести у жертву свого сина. Але замість цього Аллах послав йому барана. Відтоді, раз на рік віряни дякують Всевишньому та ріжуть худобину. М'ясо потім роздають бідним, а ще - моляться, ходять в гості та роблять подарунки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Від ранку у київській мечеті Ар-Рахма на святкову молитву збираються мусульмани.

"Це одне із найбільших свят для всіх мусульман. Ми чекаємо цього дня з нетерпінням. І жоден дощ не може зіпсувати нам настрій", - каже вірянка Аміна Імрам.

Традиційно верховний муфтій зачитує проповідь.

"Ми завжди молимося, аби люди жили в радості. І щоби панували мир та справедливість. Аби зло, нарешті, зникло. І всі зажили у спокої", - каже верховний муфтій України Ахмед Тамім.

Курбан-байрам - свято жертвоприношення. Відзначають його у пам'ять про те, як пророк Ібрагім був готовий принести в жертву Богові свого сина. В нагороду за послух Аллах зберіг життя дитині.

"Ніж не різав, яким вони хотіли зробити це. Цей вчинок був проявом такого великого терпіння, проявом великої покірності Всевишньому", - пояснює імам мечеті Ар-Рахма Хасан Ахатов.

Жертву ж замінили бараном. Тварин для ритуалу обирають міцних та здорових. Їхнє м'ясо має назву "курбан". Його ділять на три частини - одну віддають бідним, другою частують родичів та друзів, а третю залишають собі. Святкують мусульмани пишно - влаштовують бенкети та роблять один одному подарунки.

Люди сходяться до мечеті для молитви

"Зазвичай мусульмани приходять в мечеть, вдіваючи найкращу свою одежу. Бажано білий колір, але не обов’язково", - пояснює імам.

А ще - ходять у гості. Вірянка Жанна накриває на стіл. У меню сьогодні страви традиційні - вареники із картоплею, зелена цибулька та червоний борщ.

"Так, як я українка і моя сім’я повністю слов’янська", - пояснює Жанна.

Діти Жанни нині у літньому таборі. Коли повернуться додому - на них чекатимуть пряники із символом свята - кучерявим баранцем.

Заборон на Курбан-байрам небагато - не можна вживати алкоголь, ходити у брудному одязі, лаятися і ображати когось, а ще - відмовляти у милостині та допомозі. Святкуватимуть мусульмани ще три дні - до четверга включно.

Мечеть

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 17 червня 2024 року | Новини України

Читайте також: