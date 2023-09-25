Як в Україні під час війни розвивається бізнес: перспективні галузі і що кажуть фермери та економісти

Економісти кажуть, що в Україні є перспективними будівельна галузь та агросектор.

97% українського бізнесу уже відновили свою роботу. Всупереч російському повномасштабному вторгненню великі та дрібні підприємці розвивають і розширюють свій бізнес. Чи не щодня реєструють власну справу і нові підприємці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

Росіяни понищили і вкрали техніку - що каже фермер з Чернігівщини

З початком великої війни українському бізнесу було не просто, вони втрачали поля, робітників і підприємства частина з яких і досі знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Частині бізнесу довелося релокуватися, а деяким і взагалі починати спочатку



Пан Микола поблизу Чернігова вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник та картоплю. Продає і виробляє насіння. Нині у нього в розпалі жнива. Навесні 2022-го його ферма потрапила в окупацію, тоді частину зібраного врожаю і техніки фермер втратив.

Фермер Микола

"На картоплі ми недоотримали 25 мільйонів, зерно по собівартості продавали, доходу не було. Техніку попсували і вкрали. Інструментів забрали лише 800 тисяч", - каже фермер Микола.



Утім, після деокупації одразу вийшли в поле і почали працювати, аби не втратити врожай. Частина працівників підприємства нині на фронті. Тому з півтори тисячі гектарів господарства - нині 400 стоять порожні.

На противагу звичним 400 гектарам цьогоріч і минулоріч картоплею засіяли лише 120. З них сподіваються зібрати приблизно вісім тисяч тон і уже шукають покупців, а от з пшеницею цьогоріч каже пан Микола буде складніше, оскільки покупця у нього немає.

Економісти кажуть, що український бізнес має потенціал

Утім переконаний з часом все таки вдасться повернутися на довоєнний рівень заробітку. Поступову стабілізацію справ бізнесу останніми місяцями помічають і економісти.

"Вони потроху налагодили розірвані логістичні зв'язки, вони почали на нових місцях почали виробництво, пожвавився споживчий попит, бо населення теж почало потроху повертатись з Європи", - каже економіст Олег Гетман.

Олег Гетман

Який бізнес активно відновлюється

За підрахунками Світового банку на сьогодні свою роботу відновили фактично 97% українського бізнесу. Найбільше нарощують потужності, аграрії та торгівельний бізнес.

Позитивна статистика і серед дрібних підприємців– відкрилось більше ніж закрилось. Припинити свою діяльність вирішили 240 тисяч людей, натомість відкрити бізнес - 288 тисяч.

Найбільше з початком великої війни прибуло у сфері ІТ– майже 28 тисяч підприємців. Один з них Валерій - перед початком повномасштабного вторгнення звільнився, через 6 місяців знайшов нову роботу і вирішив працювати прозоро. Каже таке рішення ухвалили і його колеги:

"Зараз не той час взагалі, щоб щось приховувати. Якщо ми вже волонтеримо та донатимо, то це теж от такий ось внесок в економіку країни", - каже ІТ-івець.



На другому та третьому місцях за кількістю новостворених підприємств з початку великої війни – роздрібна торгівля та торгівля в інтернеті. Далі йдуть вантажні перевезення, ресторани та салони краси. Але дрібний бізнес що працював і до повномасштабної війни теж не стоїть на місці.

Куди релокується бізнес

Тих , кому вдалося перевезти свій бізнес у безпечніші регіони після 24 лютого - 837. Найбільше релокованих підприємств на Львівщині, Закарпатті та Чернівцях далі йдуть Івано-Франківськ, Тернопіль та Хмельницький.

"Не вдалося релокуватись такому великому, потужному бізнесу, який працює з великою кількістю обладнання. Здебільшого потерпають металурги", - каже економіст Олег Гетман.

Український бізнес навчився пристосовуватись

Попри втрату частини бізнесу , що залишається на тимчасово окупованих територіях, вплив на економіку підриву Каховської ГЕС та зупинення зернової угоди - у Мінекономіки кажуть бізнес навчився пристосовуватися. За прогнозами експертів рівень прибутку підприємств цьогоріч буде більшим ніж минулоріч. І ситуація поступово покращуватиметься, зокрема і через допомогу міжнародних партнерів.

"Нам в Україну будуть заливати кошти і дуже значні кошти. Будуть зростати ці галузі - будівництво, аграрний сектор і інше, вони будуть тягнути за собою інші галузі. В нас немає іншого майбутнього, як потроху розвиватися, нарощувати економічні спроможності, добробут громадян", - каже Олег Гетман.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 97% бізнесу відновило роботу! До кінця року показник може зрости!

Нагадаємо, як живуть люди у знищених селах Миколаївщини і що вони кажуть.

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