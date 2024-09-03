Як в Україні працюють школи і дитсадочки під час відключення світла

У школах, згідно з даними Міносвіти, з генераторами - 86% закладів, і це по країні.

Відключення електроенергії стало буденністю, але досі приносить безліч незручностей у наше життя. І річ не лише в побуті, який ми можемо організувати у квартирах чи будинках, набравши достатньо води, зарядивши павербанки або маючи портативні нагрівачі їжі.

Чи готові українці до нової хвилі електровідключень - у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Ірина та 5-річна Злата мешкають на 21 поверсі. Коли немає світла, вони пішки піднімаються до своєї квартири. А якщо з собою самокат або велосипед, його залишають в окремій кімнаті в холі їхнього будинку. Так чи інакше. до відключень електроенергії дівчата призвичаїлися. Проте, кажуть, щоб хоча б один ліфт працював безперебійно - хотілося б. З цим звернулися всім будинком до різних інстанцій, щоб його не відключали. Але чи почують їх? Тож почали збирати на генератор. Його, сподіваються, вистачить і для водопостачання, воно теж зникає разом зі світлом.

"Водоканал дає воду лише до 14 поверху, насоси далі не качають. Це для нас проблема, бо у мене маленька дитина, я не можу її ввечері покупати, підготувати до сну, а вранці ми не можемо нормально зібратися до садочка. Ми вираховуємо, коли буде відключення світла, і добре, якщо все по графіку, ми набираємо воду в ванну, у відра", - каже киянка Ірина Андреєва.

Ірина Андреєва

Та все ж Ірина каже, їм пощастило. Бо раптом вони не встигли приготувати сніданок вдома, можна на нього розраховувати в садочку. Там теж електрику відключають, але принамні графік чіткий.

Наталя Солодка - директорка садочка в Деснянському районі Києва. Це не той, до якого ходить маленька Злата, але тут підхід до роботи схожий.

"Нам усім доводиться підлаштовуватися під графіки. Але інколи поварам доводиться приходити раніше, щоб приготувати сніданочок, а потім ми вже підлаштовуємося під обід і вечерю. Єдине - графік видачі їжі може корегуватися десь на пів годинки, але жодного разу у нас діти не були голодні, і це не тільки у нас, а й у всьому Деснянському районі", - каже вона.

Наталя Солодка

Також у закладі замінили старі плити на нові духовки, менш елетровитратні та які зберігають їжу гарячою довше.

Забезпеченя дошкільних закладів, наприклад генераторами, - справа не Міносвіти, а місцевої влади. Тож щодо Києва, у КМДА кажуть, прагнуть так забезпечити альтернативними джерелами живлення всі садочки міста.

У школах, згідно з даними Міносвіти, з генераторами - 86% закладів, і це по країні. Їх теж поки не планують активно задіювати, бо світловий день довгий. Втім, кажуть, на третьому році війни на відіключення не нарікають. Тому ставляться з розуміння. І роблять усе, щоб бути більш автономними, як у навчальних закладах, так і в побуті. Киянка Ірина каже, розуміють, генератор придбати - це лише пів справи, бо ще ж обслуговувати і заправляти його потрібно.

Життя без світла! Як українці прилаштовуються і готуються ще довших війключень?

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