Як в Україні відновлюють газопостачання після обстрілів РФ: фахівці розповіли нові подробиці

Лише цього року газовики вже отримали майже 144 тисячі звернень.

Через відімкнення світла та російську агресію газ для багатьох українців залишається єдиним ресурсом, що доступний постійно. Особливо у прифронтових регіонах, де ворог регулярно обстрілює енергетичну інфраструктуру. Ремонтні бригади по всій Україні там працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити зруйноване. Із початку війни українці майже 150 тисяч разів зверталися до аварійних газових служб. І чимала кількість звернень відбувається саме через дії ворога.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Наслідки російської агресії на Київщині газівники усувають і досі

Щодобово диспетчерські пункти екстреної служби 104 на Київщині приймають понад дві сотні подібних заявок. На Київщині таких бригад працює 44. На місце виклику кожна повинна виїхати за 5 хвилин та дістатися не довше, аніж за 40 хвилин.

Газовики зізнаються – люди майже ніколи не телефонують на гарячі лінії без причини. 95 відсотків усіх заявок йдуть за аварійними ситуаціями.

Через російську агресію у газівників побільшало роботи

"Найбільша кількість аварійних викликів – це запах газу на вулиці, коло будинків, 20% - це запах газу в приміщенні. Непрацюючі прилади, витік з приладів, лічильників", - каже начальник аварійно-диспетчерської служби Київської філії "Газмережі" Валерій Андріянов.

Неабияк вплинула на роботу газовиків російська агресія. На Київщині під час окупації ворог пошкодив чимало багатоповерхівок і газової інфраструктури. 150 тисяч споживачів тоді довелося відімкнути. А після деокупації майстри кілька місяців приводили усе до ладу.

"Багато було роботи, ми там і ночували. Тобто, з військовими зайшли. Отримали допуск, перевіряли, заварювали", - каже старший майстер Києво-Святошинської філії УЕГГ Київської філії "Газмережі" Віктор Паламаренко.

Віктор Паламаренко

Наслідки, зізнаються, і досі долають. Десь доводиться змінювати деформовані труби. Десь власники лише повертаються із-за кордону і там також потрібно відновлювати газопостачання. Також чималу шкоду завдають уламки ворожих дронів та ракет, якими ворог регулярно атакує область.

"Остання атака у нас був пошкоджений розподільчий газогін – пробитий наскрізь. На жаль, для відновлення ми вимушені відключати населені пункти, але оперативно, протягом доби – усе відновлюється", - каже начальник аварійно-диспетчерської служби Київської філії "Газмережі" Валерій Андріянов.

Яка ситуація із газом на Донеччині

А це вже Донеччина. Аварійні бригади у Краматорську так само цілодобово виїжджають на виклики жителів. Цього разу, зізнається слюсар Віталій, привід для виїзду хороший. Один із містян повернувся до своєї оселі. Йому відновлюють газопостачання.

Утім чимало звернень до диспетчерських пунктів, визнають газовики, напряму пов’язані із війною. По області ворог пошкодив 450 кілометрів газогонів та газорозподільні станції. Після обстрілів часто латати доводиться будинкові комунікації, перевіряти цілісність підземних труб.

"Попри те, що ми досить близько до лінії розмежування – у нас все працює. Наша мета – безперебійне, безаварійне газопостачання. Коли в місті є газ, світло і вода, то в місті є життя", - кажуть у газівники.

Лише цього року газовики вже отримали майже 144 тисячі звернень

Не завжди, зізнаються, відремонтувати усе вдається за нормами мирного часу. Ремонти роблять лише після дозволів ДСНС. Нерідко ворог навмисно цілить у аварійні бригади, бо розуміє – коли все працює навіть у війну, то залякати людей не можливо.

"Наші фахівці, наші професіонали, особливо газмереж, – вони роблять усе можливе, аби поновити стале газопостачання у домівки. Це важливо, адже газ подекуди є єдиним джерелом енергії. Особлива увага прифронтовим територіям – це Донецька, Харківська область, де щодня ведуться ремонтні роботи", - каже голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов

Лише цього року газовики вже отримали майже 144 тисячі звернень від громадян на аварійну лінію. Така кількість майстрів не лякає. Певні, це добре, що люди звертаються до фахівців, а не самотужки намагаються вирішити проблеми.

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