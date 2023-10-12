Як вагітність може минути непоміченою: лікар акушер-гінеколог розповів

Випадки, коли в жінки починаються пологи, а вона навіть не знає, що вагітна, бувають дуже рідко. Однак вагітність може минути непоміченою, якщо складеться одразу кілька факторів.

Про це розповів у коментарі сайту ТСН.ua лікар акушер-гінеколог Олег Дуков.

“Я вважаю, що свідома, сучасна жінка, яка знає свій менструальний цикл і відповідально відноситься до свого жіночого здоров’я, розуміє, коли в неї починаються місячні, який в неї менструальний цикл, скільки він триває днів, є в неї дисгормональні порушення або якісь супутні проблеми, які можуть впливати на регулярність менструацій або її відсутність – не може не помітити такий прекрасний стан як вагітність”, – вважає Олег Дуков.

Акушер-гінеколог зазначив, що повноцінні менструальні виділення при виношуванні дитини неможливі. Однак деякі жінки можуть не контролювати свій цикл або мати гормональні порушення.

“Жінка, наприклад, розуміє і знає, що в неї нерегулярний менструальний цикл. І не може знати і контролювати, коли в неї була овуляція, і коли вона могла, можливо, завагітніти. Тому в таких випадках вагітність може бути приємною новиною”, – каже Олег Дуков.

Також жінка може не помітити, що вагітна, якщо приймає препарати, які впливають на менструальний цикл.

“Від деяких препаратів менструація може бути мізерна або взагалі відсутня, але може з’являтися овуляція, і жінка може завагітніти. Вона впевнена в тому, що в неї немає менструації, місячні нерегулярні, тому вона цей момент відпускає і вже не акцентує свою увагу на можливості завагітніти”, – розповів акушер-гінеколог.

За словами лікаря, жінки з надлишковою вагою можуть майже не відчувати рухів дитини. Також це може бути пов’язане з розташуванням плаценти.

“Якщо плацента розташована по задній стінці матки, то рухи дитинки, які є в будь-якому випадку, жінка може не відчувати так помітно. Можливо, в цей період є здуття, проблеми з кишківником, тобто це також може маскувати рухи дитини. Взагалі деякі жінки активно починають відчувати рухи малюка при першій вагітності ближче до 20-21 тижня”, – каже Олег Дуков.

Токсикоз у вагітної може бути взагалі відсутній. Тому ранкова нудота або блювота не є основним показником, що жінка при надії. Акушер-гінеколог зазначив, що не кожна вагітність проходить ідеально, тому жінці важливо вчасно стати на облік в жіночу консультацію та бути під спостереженням. Проходити ультразвукові та біохімічні обстеження, консультації суміжних спеціалістів та здавати необхідні аналізи.

“Може знадобитися медикаментозна допомога або динамічне спостереження , щоб підтримати вагітність. Або ж обстеження, які треба пройти і своєчасно призначити лікування. Здача всіх аналізів і консультації суміжних спеціалістів, особливо в першому триместрі, дуже необхідні”, – каже Олег Дуков.

Якщо жінка не знає, що вагітна, вона може вакцинуватися живими вакцинами, які протипоказані при вагітності, палити, вживати алкогольні напої, наркотичні препарати, які категорично заборонені і можуть призвести до катастрофічних наслідків для майбутньої дитини.

“Також можна говорити про харчування, при вагітності воно повинно бути раціональним і збалансованим, щоб дитина отримувала всі необхідні поживні речовини та народилася здоровою”, – розповів акушер-гінеколог.

Нагадаємо, у Кам’янському на Дніпропетровщині жінка дізналася про свою вагітність під час пологів. Чоловік викликав швидку для своєї 20-річної дружини через здуття та сильні болі в животі. Медики по прибуттю з’ясували, що в неї розпочалися перейми. Так несподівано у подружжя з’явилася друга дитина.

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