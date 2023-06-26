Як "Вагнер" дійшов до Москви і розвернувся: хронологія подій "картопляного бунту" Пригожина (фото, відео)

Удар в спину російському керманичу за власним визначенням очільника Кремля Володимира Путіна, або "ростовський цирк на весь світ" зараз на перших шпальтах багатьох західних видань.

Спробу найманців із ПВК “Вагнер” дійти до Москви і особисто розібратися з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу все ще обговорюють у світі.

Як столицю ядерної держави ледь не захопили менш ніж за три дні, як бомбили Воронеж, хто вмовив ватажка найманців Євгена Пригожина відступити?..

ТСН.ua за допомогою кореспондентки Яни Слєсарчук зібрав хронологію подій "картопляного бунту", як його тепер називають в соцмережах.

23 червня: напередодні походу на Москву

Те, що для більшості західних аналітиків скидалося на початок громадянської війни в Росії почалося вранці в п”ятницю, 23 червня, з відеозапису, в якому ватажок ПВК "Вагнер", колишній "зек" Євген Пригожин заявив, що 24 лютого у Росії не було жодних причин починати повномасштабний наступ на Україну.

"Щоб у брехню повірили вона повинна бути жахливою, і тому "йдуть обмани", – заявив тоді Пригожин.

Провокативні заяви на адресу російського генштабу Пригожин за останній півтора роки робив десятки разів, однак питання навіщо Росія воює прозвучало вперше.

Надвечір мережею шириться відео начебто розгромлених тилових позицій "Вагнера". Тим часом Пригожин звинувачує в ударах російську армію, каже про "гори тіл", присягається дійти до Москви і особисто розібратися з Міноборони РФ. Без жодного спротиву на кордоні колонни "Вагнера" повертаються до Росії.

Пропагандистські програми переривають спеціальними випусками новин, під час яких всі заяви Пригожина називають провокацією.

"Вагнер" займає Ростов. Фото: ТСН

Ранок 24 червня: "Вагнер" займає Ростов та пропихає танк у ворота цирку

Місцеві військові не чинять жодного спротиву.

"Під контролем – військові об'єкти Ростова, зокрема, аеродром", – кажуть у російських новинах пропагандисти.

Одним з символів цього недоперевороту стає танк в воротах цирку. Так вагнерівці блокують підступи до ростовського генштабу. Городяни то намагаються фотографуватися з ним та іншою технікою, то розбігаються від пострілів.

Губернатор Ростовської області переконує: продуктів і пального вистачить, і обережно називає вагнерівців "озброєними людьми".

Незважаючи на заспокійливу риторику, вокзал забитий охочими забратися з Ростова геть. Тисячі росіян побачили військові дії своїх військових злочинців на власні очі.

24 червня: кількість збитих гвинтокрилів армії РФ зростає щогодини

Частина пригожинської колони залишається в Ростові

Частина продовжує рухатися в бік Москви. Вантажівки, якими намагаються блокувати дороги, просто розсувають в різні боки і їдуть далі.

Ті самі плюс "кадирівці"

Звільняти Ростов рушають "кадирівці", але застрягають на дорозі знімати відео.

"Братан, відіш де я нахожусь, у Ростов едем, "Вагнера" оху***ли", – сміється рядовий "кадирівець".

У місті їх ніхто так і не побачить. Втілюється в життя один з мемів російсько-української війни: росіяни спершу захоплюють, а далі нарешті бомблять Воронеж. Там палає нафтобаза.

Палає нафтобаза. Фото: ТСН

Олігархи полетіли

"Вагнерівці" у воронізькій області збивають транспортний літак і не приховують, що стріляють по всьому, що летить.

Російська цивільна авіація починає оминати чимдалі більше областей. З Кремля один за одним розлітаються приватні рейси: олігархи намагаються опинитися якомога далі – куди ще можна долетіти. Не називаючи Пригожина на ім”я, Путін каже, що він зрадник.

Офіс Пригожина в Санкт-Петербурзі обшукує ФСБ, в Мережу "викидають" фотографії низки закордонних паспортів з фотографіями, більш-менш схожими на обличчя ватажка ПВК "Вагнер". Кажуть, знайшли ще 5 кг золота і кілька пакунків білого порошку, якого саме – не поточнили.

В Москві запроваджують режим контртерористичної операції

Коли розуміють, що вантажівки не допомагають, трасу до російської столиці нашвидкоруч перекопують. На під'їздах встановлюють кулемети.

Оточення Путіна стверджує, начебто він залишається в Москві, але особистий борт президента Росії несеться в бік Валдаю.

Вечір 24 червня: Пригожин передумав

Світ уже майже готовий повірити, що російську столицю можна захопити навіть швидше, ніж за три дні.

"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють (...) Скажу по руськи: "Человек из Кремля очевидно очень боитса (...) он сам создал ету угрозу, всьо зло", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Та колона "вагнерівців" неочікувано зупиняється за 200 км від Москви. Пригожин передумав, він більше не хоче крові.

Що в росіян найстабільніше, як би безглуздо не виглядали їхні дії, це заяви, що все відбувається згідно з планом. Пригожина начебто переконав відступити білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який протягом дня говорив і з господарем "вагнерівців", і з президентом Росії.

Колона "вагнерівців" неочікувано зупиняється за 200 км від Москви. Фото: ТСН

Амністія. Танк покидає цирк

Світ приголомшено спостерігає, як негайно закривають кримінальне провадження проти господаря "Вагнера", чиї люди за добу позбавили російську армію шести гвинтокрилів і одного літака, а також без бою захопили кілька міст.

Сам Пригожин начебто зголошується переїхати до Білорусі на особисте запрошення Лукашенка зі згоди Путіна.

Кремль обіцяє не переслідувати бунтівників, а частина "вагнерівців" начебто збирається підписати контракт з Міноборони.

Під крики захоплених росіян вагнерівський танк виїжджає з цирку. На запитання, що саме робитиме Пригожин в Білорусі, куди щойно встигли завезти російську ядерну зброю, речник Путіна не відповідає.

Світ стурбований

Доки вагнерівські колони звільняють захоплені Вороніж і Ростов та прямують назад до кордону, американська преса, зокрема CNN та The Washington Post, посилаючись на джерела в розвідці стверджують: ще на початку минулого тижня спецслужби доповіли Конгресу, що Пригожин готується до бунту і накопичує техніку біля російського кордону.

"Є купа запитань без відповідей, зокрема, що тепер станеться з силами Пригожина. Вони залишаться в Україні?" – риторично запитує голова Держдепу США Ентоні Блінкен.

Стає відомо, що підтримку в придушенні повстання найманців Путіну пропонувала ще Північна Корея.

25 червня: росіяни рахують збитки

У неділю, 25 червня, російська міська влада нашвидкоруч рахує збитки. Лише в Ростовській області знайшли 10 тис. км пошкоджених доріг. Саме час, аби до одного з контрольно пропускних пунктів навколо Москви під”їхали чеченці з кадирівського загону "Ахмат" і почали старанно знімати агітаційний ролик про те, як вони захистили столицю від скаженого зрадника.

Нагадаємо, що так званий заколот армії "зеків" Євгена Пригожина не можна назвати початком громадянської війни чи дефрагментації Росії. Тож, ватажок ПВК "Вагнер" може готувати державний переворот у Білорусі.

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