"Як вас с*к ще карати?": мати викраденого малюка розповіла про погрози колишнього чоловіка

"Як вас с*к ще карати?": мати викраденого малюка розповіла про погрози колишнього чоловіка

Жінка зазначає, що її трирічний малюк хворіє і дуже прив'язаний до неї.

Мама трирічного хлопчика, якого фактично викрав її колишній чоловік, розповіла про погрози у свій бік.

Юлія С. повідомила, що її ексчоловік Євгеній К. неодноразово погрожував, що відбере дитину.

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Про це вона написала у Facebook

"Цитую: "а як вас с*к ще карати". Пішов до органу опіки, щоб розділити проживання Діми, а, коли йому прийшла повістка до суду (бо після численних нападок я вирішила захистити свою дитину і подати на визначення місця проживання), в день свого відвідування, організував все як в кращих американських бойовичку. Ця людина вкрала мого сина", - розповіла жінка.

У коментарі ТСН.ua Юлія розказала, що з батьком Дмитрика Євгеном вони розійшлися приблизно рік тому, офіційно розписані не були, жили у цивільному шлюбі. Дмитрик був їхньою спільною дитиною, а старшу дочку Юлії - восьмирічну Дашу - Євген удочерив. Після того, як пара розійшлася, Юлія та Євген перестали спілкуватися. Їхні стосунки погіршились.

Довели восьмирічну сестричку Дмитрика до панічної атаки

Водночас Юлія зазначає, що її колишній чоловік зі спільниками викрадення Дмитрика довели її доньку, восьмирічну Дашу, до панічної атаки.

Жінка розповідає, що якраз наливала компот захворівшому сину, коли незнайомець забрав хлопчика та передав його іншому чоловікові через паркан. Це все трапилося на очах у сестри Діми Даші, її трясе і досі.

"І, якщо мені хтось скаже про любов до дитини, я розсміюсь, бо це не любов. Якщо людина застосовує насильство до дитини, принижуючи її бажання, проти її волі відбирає з рідного дому, від мами і улюбленої сестри, з якою він звід народження, то це не люблячий батько, це психопат", - пише жінка.

Малюк хворіє і дуже прив'язаний до мами

Мати зазначає , що її трирічний малюк хворіє і дуже прив'язаний до неї.

"Має затримку розвитку і дуже багато рекомендацій стосовно психоемоційного стану, йому потрібно максимально уникати стресів! Сьогодні у мого хлопчика піднялася температура, він без води, їжі та памперсів! Але найголовніше те, що він дуже прив'язаний до мене", - розповіла згорьована жінка.

У поліції з'ясували, де перебуває Дмитрик

Водночас у поліції з'ясували, де перебуває малюк. Виявилось, що весь час хлопчик перебував з батьком. За даними правоохоронців, загрози життю та здоров’ю маленького Дмитрика немає.

Поліція Київської області

"Найближчим часом чоловік прийде до працівників Броварського районного управління поліції, органів опіки та піклування і надасть пояснення своїм діям", - повідомили у поліції.

Варто зазначити, що, згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батькові було дозволено відвідувати дитину лише у присутності матері.

У коментарі ТСН.ua мама Дмитрика розповіла, що 24 вересня має відбутися суд, який остаточно встановить місце проживання малюка.

Водночас ТСН.ua намагався зв'язатися з батьком малюка Євгеном, щоб вислухати його позицію, однак на дзвінки той не відповідає.

Нагадаємо, хрещена Дмитрика повідомила подробиці його викрадення. Вона розповіла, що чотири чоловіки затягували дитину, яка кричала і плакала до машини.

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