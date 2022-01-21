Як вберегтися від коронавірусу: Світлана Гук дала практичні поради

Як і раніше, у групі ризику перебувають пацієнти старше 60 років, які мають важкі супутні хронічні захворювання, люди з підвищеною масою тіла.
Вберегтися від "Омікрону", як і в від інших штамів коронавірусу та взагалі вірусних інфекцій, можна наступним чином:
- не ходити за можливості у місця скупчення людей;
- одягати чисті маски;
- вакцинуватися, якщо ще не хворіли.
Про це у бліц-інтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.
"А головне - звертайтесь до лікаря щойно занедужали, коли є сенс призначити противірусну терапію і пройти захворювання в легкій формі. Не затягуйте до моменту можливих ускладнень", - додала Гук.
Пульмонологиня зазначила, що, як і раніше, у групі ризику перебувають пацієнти старше 60 років, які мають важкі супутні хронічні захворювання, люди з підвищеною масою тіла.
Раніше Світлана Гук спрогнозувала, скільки триватиме пік коронавірусної хвороби.
Крім того, лікарка назвала основні симптоми "Омікрону".
"Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у випадку зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку", - зазначила вона.
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