Як вберегтися від коронавірусу: Світлана Гук дала практичні поради

Як і раніше, у групі ризику перебувають пацієнти старше 60 років, які мають важкі супутні хронічні захворювання, люди з підвищеною масою тіла.

Вберегтися від "Омікрону", як і в від інших штамів коронавірусу та взагалі вірусних інфекцій, можна наступним чином:

не ходити за можливості у місця скупчення людей;

одягати чисті маски;

вакцинуватися, якщо ще не хворіли.

Про це у бліц-інтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

"А головне - звертайтесь до лікаря щойно занедужали, коли є сенс призначити противірусну терапію і пройти захворювання в легкій формі. Не затягуйте до моменту можливих ускладнень", - додала Гук.

Пульмонологиня зазначила, що, як і раніше, у групі ризику перебувають пацієнти старше 60 років, які мають важкі супутні хронічні захворювання, люди з підвищеною масою тіла.

Раніше Світлана Гук спрогнозувала, скільки триватиме пік коронавірусної хвороби.

Крім того, лікарка назвала основні симптоми "Омікрону".

"Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у випадку зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку", - зазначила вона.

Читайте також: