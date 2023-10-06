Як ветеранам в Україні отримати гроші на бізнес: приклади тих, кому вдалось почати свою справу

Понад 60% ветеранів після демобілізації мріють почати свій бізнес. Це дані опитування Українського ветеранського фонду. Уже зараз держава надає ветеранському бізнесу фінансову підтримку. Громадські організації наполягають, що саме через пошук і початок власної справи може відбутися інтеграція військових після фронту у цивільне суспільство.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Як військовий Андрій Дробіт розпочав свою справу

Андрій Дробіт стриже туї і розповідає, як зброю змінив на садовий інструмент. Він був розвідником під час АТО. Під час повномасштабного вторгнення знов став у лави ЗСУ. Восени 2022 року був важкопоранений. Кілька місяців лежав у лікарні і думав про відродження своєї справи, яка повністю занепала, поки він був на фронті.

Після першої демобілізації Андрій зрозумів, що не хоче повертатися до роботи на будівництві і відкрив свою справу. Спочатку з дружиною вирощували квіти, овочі, лаванду, згодом зрозуміли - хвойний напрямок перспективніший. Але усі спроби отримати грант на розвиток справи були безуспішними.

Інший вже і здався б, але Андрія навпаки почав навчатися, як писати бізнес-план, як розрахувати свої витрати і прибутки, як оформити грант і це спрацювало.

Андрій Дробіт і його родина

За всю історію цього невеличкого садового бізнесу Андрій брав мікрофінансування від держави і різних фондів, на садову техніку, обладнання, а останній на будівництво.

Вести бізнес особливо під час війни не просто, але своя справа дуже швидко повертає тебе у соціум вважає Андрій. А для військового це надзвичайно важливо, головне одразу налаштуватися, що буде важко, каже ветеран російсько-української війни.

"Є така легенда що коли ти відкриваєш свою справу, то ти сам собі директор, коли хочеш тоді виходиш на роботу - ніхто тебе не сварить, але з досвіду я знаю, що це не так. Як тільки ти почнеш свою справу ти будеш пахати не 8 годин, а 24", - каже військовий.

За даними опитування Українського ветеранського фонду, 63% з тих хто захищає зараз Україну після війська хотіли б відкрити власну справу. І лише 15% після війни готові бути найманими працівниками.

Статистика

Святослав Прокопчук після демобілізації почав захищати військових у суді

Святослав Прокопчук на форумі "Коло Побратимів" розповідає свій досвід. Після бойових дій він повернувся на своє робоче місце - у офіс страхової компанії і витримав там рівно годину.

Він шукав себе рік. Не міг працювати на когось. Почав безкоштовно допомагати побратимам оформлювати судові позови. Згодом отримав юридичну освіту, і нині професійно захищає інтереси військових у судах.

Як ветеранам отримати підтримку

Вже зараз зрозуміло, що Україна буде країною ветеранів. Лише на сьогодні за офіційними даними ветерани та їхні родичі становитимуть 10% населення країни. Поки з війни повернулась мізерна кількість військових, в основному це ті хто отримав поранення.

Уляна Кузик співзасновниця ветеранського бізнес-клубу, вважає що вже зараз треба працювати з тими, хто має сили започаткувати свою власну справу.

"Є багато грантових програм для військових та їх родин, але вони про них не знають, бояться йти в державні установи, в Центри зайнятості, в обласні організації, де ці програми є, а до своїх побратимів вони приходять", - каже Уляна Кузик.

Уляна Кузик

Зараз для ветеранів є можливість отримати стартовий капітал не тільки від різноманітних фондів, та міжнародних організацій, з квітня запрацювала і урядова програма. Ветерани або члени їх родин можуть отримати від 250 тисяч до мільйона гривень на започаткування або розвиток своєї справи.

Ветеран Денис Дудик відкрив центр психологічної допомоги

Денис Дудик отримав 600 тисяч і відкрив центр психологічно допомоги в Ірпені. Своє місто він захищав, як доброволець під час окупації Київщини. А у 2014 воював під Дебальцевим і Волновахою. З війни Денис повернувся у дуже важкому психологічному стані - панічні атаки, депресія і постравматичний стресовий розлад.

Весь цей час Денис працював над собою. Вступив до вишу аби здобути освіту психолога. Та разом з професійними колегами на волонтерських засадах допомагав цивільним після деокупації Ірпеня впоратися з втратами рідних. З відкриттям психологічного центру ветеран волонтерити не припинив.

Для них психологічна підтримка безкоштовна. Денис Дудник вірить, що після ґрунтовної психологічної реабілітації ветерани зможуть стати потужної силою у цивільному житті. Своя улюблена справа допомагає військовим швидше інтегрувати у суспільство і зрештою ветерани-підприємці зможуть стати е опорою зруйнованої економіки України.

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Нагадаємо, історія полковника Олександра Махачека, який віддав життя за Україну.

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