“Як ви можете спокійно жити?”: медикиня, яка пройшла російський полон, звернулася до українців

Бойова медикиня 36-ї окремої бригади морської піхоти Руслана Нуца, яка рятувала бійців в оточеному Маріуполі та пройшла російський полон, звернулася до українців. Вона каже, що не розуміє, чому одиниці виходять на акції в підтримку військовополонених українців, а іншим — байдуже.

В ексклюзивному інтерв'ю для TSN.UA вона розповіла, що медиків взагалі не мають права брати в полон. Але, за її словами, говорити треба не тільки про полонених медиків, а й про всіх полонених.

“Зараз вся держава знає захисників Маріуполя як “Азов”, місце — “Азовсталь”. Але хтось говорить про завод Ілліча? Ні. Про нього говорять тільки ті, хто там був. Якщо говорять про полонених, відразу думка про полонених “азовців”. Але ж в полоні не тільки “Азов” перебуває. Там і морпіхи, і прикордонники, Нацгвардія, там дуже багато людей, частин. І на мою думку, нечесно, коли всіх полонених рівняють до одного слова “Азовсталь” і “Азов”, — каже Руслана.

Руслана Нуца / Фото: ТСН.ua

Вона наголосила, що всі були рівні і до останнього виконували свій обов’язок.

“Наприклад, моя бригада, як би нам важко не було, але хлопці йшли і віддавали свої життя. Чому люди зараз мовчать про це, я не розумію. Як взагалі можна спокійно жити, спати нормально в своєму теплому ліжку в себе вдома, знаючи як тут твої рідні, коли ти розумієш, що там? Чому наші люди не можуть поставити себе на місце тих людей? Навіть ті самі акції в підтримку військовополонених. Чому виходять одиниці? Дуже мала кількість людей. Виходить хто? Рідні і друзі тих, хто перебуває в полоні. Решті байдуже? Решта живуть своє спокійне життя? Для мене кожен день — це каторга. Я розумію, як їм там. Що я взагалі тут бесполезна, я нічого не можу зробити. Я бачу, як інші люди живуть, що їм байдуже. Я не можу. Я не можу мовчати”, — розповіла медикиня.

Вона каже, що не розуміє, чому людям важко зробити хоча б репост у соцмережах про полонених, говорити про них.

“Принаймні говорити, хоч щось. Чому вони мовчать? Мовчання вбиває. І полон вбиває. І те, що він зараз в полоні, не означає, що він повернеться звідти живим. Звідти вже привозять і тіло, одне тіло”, — розповіла Руслана.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Майже не було шансів повернутися живою додому! Дивіться інтерв’ю з медикинею 36-ї ОБрМП

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