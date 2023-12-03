Як вибрати новорічні ялинку та сосну: де офіційно придбати та скільки коштує

В Україні офіційно відкрито сезон продажу новорічних ялинок та сосен. В лісгоспах від 2 грудня вже почалися продажі дерев.

Як вибрати дерево на свята в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів головний лісничий філії "Бориспільського лісового господарства" Володимир Климко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сезон продажу ялинок і сосен відкрито: як вибрати новорічне дерево на свята

Як зазначив Володимир Климко, найдовше стоїть сосна. Вона дуже витривала. Але головне купити свіже дерево, правильно його привезти.

"Треба, щоб воно проходило певну акліматизацію. Якщо ми з морозу одразу занесемо до теплого приміщення, воно може дуже сильно "розкластися", так скажемо", - пояснив лісничий.

Тож сосну краще спочатку потримати на веранді чи на балконі, щоб воно акліматизувалося, а вже потім заносити до оселі.

"Щоб довше постояла сосна, можна встановити її у відро з вологим піском. Можна в перші дні навіть підливати воду, тоді сосна простоїть набагато більше. Але головне – коли це дерево було підготовлене, зрубане. Якщо воно стоїть на майданчику, наприклад, від середини листопада, то воно простоїть вже менше", - пояснив Климко.

Як визначити по голках, що дерево несвіже

Коли ми беремо дерево рукою, проводимо по ньому, гілочки фактично вертаються назад. Якщо сосна довго стоїть, то гілочки можуть не вертатися. Це вказує, що дерево вже висохло і довго стояти не буде. І по кольору – якщо голочки будуть коричневі по всьому деревцю, це говорить про те, що воно вже дуже довго стоїть.

Всі новорічні дерева, які були заготовлені в лісах державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", будуть мати бірки.

Вони можуть трохи відрізнятися, але кожну можна просканувати перейшовши на сайт open.ukrforest.com, там є спеціальна позиція, називається "новорічні ялинки", там можна перевірити, вводячи просто цифри, де це дерево було заготовлене.

У філії "Бориспільського лісового господарства" середня ціна за новорічне дерево буде 160 гривень. Менші – за 120 гривень.

Найбільші дерева в людський зріст коштуватимуть до 300 гривень.

Нагадаємо, новорічна ялинка в Києві буде в зелених і білих кольорах – чому спалахнув скандал та до чого тут її продаж з аукціону.

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