Як вибрати якісну каву та скільки чашок можна випити за день: поради фахівців

Як вибрати якісну каву та скільки чашок можна випити за день: поради фахівців

Секрет смачної кави в якісному продуті, правильному заварюванні і в швидкому питті.

Кава шкодить серцю чи захищає від атеросклерозу та онкології? У Міжнародний день кави журналісти ТСН поспілкувалися з лікарями, вони розвіяли кавові міфи. Розповіли, який об'єм напою корисний, який ні. А баристи відкрили секрети, яка кава якісна, модні тенденції і новинки в техніці заварювання.

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Про це 1 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Володимир Задирака - власник мережі кав'ярень. Показує, як заварити найпопулярнішу нині каву-фільтр у домашніх умовах. Щоби полегшити життя, не купувати спеціальний чайник - тепер розробили вже навіть пакетики, які ви просто кладете в чашку заливаєте окропом і маєте той самий фільтр.

Пояснює, африканська кава - кисліша, латиноамериканська - з шоколадним та горіховим присмаком. Коли ви куштуєте гірку каву і вам кажуть, що вона просто насичена - не вірте. Гірка - просто пересмажена.

"Це ще з часів другої хвилі поширення кави у світі. Тоді вона була гіркою та пересмаженою. Часто так робили італійські бренди, бо вони були постачальниками на великій території світу", - каже Володимир Задирака.

Українці споживають каву найчастіше вранці. Ілля Мілентьєв - бариста вже 8 років. Каже секрет смачної кави в якісному продуті, правильному заварюванні і як не дивно в швидкому питті. Інакше кава помирає. Але не вся

"Якщо всі інші напої ви маєте випити за хвилину-дві, то фільтр-кава, вона як келих вина стоїть, вона розкривається", - каже Ілля Мілентьєв.

Кава - це надзвичайно корисний напій і її вже давним давно виключили з продуктів, які несуть велику шкоду

Але секрет користі в дозуванні та генетиці, пояснює лікарка-дієтологиня Наталія Самойленко. Щоби мати змогу пити багато кави - ви мусите мати хороший метаболізм

"Є люди зі швидким метаболізмом кофеїну і для них цей продукт зовсім безпечний. Люди з повільним метаболізмом кофеїну навпаки вони мають більш погані наслідки від вживання кави в великих кількостях", - каже Наталія Самойленко.

Перевірити це легко: якщо у вас не піднімаєтья тиск, не трясуться руки, скільки б кави ви не випили - вона вам не шкодить



А що має в собі кава, окрім кофеїну, який нас бадьорить, який нам додає настрій, який дуже добре впливає на наші колективні здібності, тобто увага, пам’ять. Вона має в собі ще і потужні антиоксиданти, які захищають від серцево-судинних хвороб, зменшують ризики атеросклерозу і мають досить виражену онкопротективну дію, тому кава захищає від розвитку таких хвороб, як рак.

Якщо ваш стан погіршується після частих підходів до кави - ваша безпечна доза дві чашки. Інакше серцево-судинна система навпаки страждатиме. І краще обирати арабіку ніж робусту - в арабіці в 5 разів менше кофеїну. Пити каву всім радять до другої дня.

Один із найкращих у світі барист, чемпіон Великої Британії Вадим Грановський, показує нам, як прогресує кавова індустрія. Кавомашину нині можна під'єднати до смартфона і створити власний смак

Кілограм якісної кави не може коштувати менше 400 гривень. Або двадцяти гривень за склянку. Утім навіть ті, хто байдужий до кавового смаку, каже, її п'ють. Тому що кава - це ще й сучасний спосіб спілкування - в кафе з друзями, на роботі з колегами, або просто з баристою під час її приготування

Нагадаємо, пити каву виявилося корисно.

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