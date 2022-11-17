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Як відбудовувати Україну: у Києві провели Міжнародний економічний форум

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Як відбудовувати Україну: у Києві провели Міжнародний економічний форум

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр Шмигаль назвав ключові вектори майбутнього повоєнного розвитку України.

У столиці відбувся Київський міжнародний економічний форум, на якому обговорили, як відбудувати економіку України після війни і за рахунок яких ресурсів та інновацій.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Для українського бізнесу війна обернулась падінням експорту, втратою підприємств та інвестицій. Є відтік фахівців за кордон. Лише станом на червень цього року збитки від російської агресії, за оцінками Світового банку – це 350 мільярдів доларів.

За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, зараз головне завдання держави та бізнесу – працювати на перемогу, а потім спільно відбудовувати країну та економіку. Також важливо створити найкращі умови для іноземних інвесторів, щоб ті не відчували ризиків у післявоєнній Україні.

"Попереду нас чекає велика робота – втримати економіку в період війни, відновити економіку, збудувати її кращою, ніж була до цього. Дійсно, це період втрат, але і період можливостей, бо ми розуміємо, що ми будем відбудовувати речі, які втрачені, в кращому вигляді, ніж ми їх мали до цього", – зазначив Шмигаль.

Міжнародний економічний форум у Києві: як відбудовувати Україну

Міжнародний економічний форум у Києві: як відбудовувати Україну

 Прем'єр назвав ключові вектори майбутнього повоєнного розвитку України:

  • Євроінтеграція – низка "безвізів", від енергетичного до промислового, сучасна митниця й логістика, єдиний платіжний простір, кращі стандарти для життя.
  • Діджиталізація – зменшення ролі держави в економіці, спрощення всіх процедур.
  • Оборонно-промисловий комплекс
  • Енергетика
  • Аграрний сектор
  • ІТ
  • Будівництво та нова інфраструктура.

Економіка України: де взяти гроші 

Раніше повідомлялося, що дефіцит держбюджету України наступного року складе понад 20% ВВП. Для його покриття потрібно залучити 38 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Також президент Володимир Зеленський озвучував МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік - загалом $62 млрд.

Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо ЄС зупинить фінансування.

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Дата публікації
Перегляди
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