Як відбудовувати Україну: у Києві провели Міжнародний економічний форум

Прем'єр Шмигаль назвав ключові вектори майбутнього повоєнного розвитку України.
У столиці відбувся Київський міжнародний економічний форум, на якому обговорили, як відбудувати економіку України після війни і за рахунок яких ресурсів та інновацій.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Для українського бізнесу війна обернулась падінням експорту, втратою підприємств та інвестицій. Є відтік фахівців за кордон. Лише станом на червень цього року збитки від російської агресії, за оцінками Світового банку – це 350 мільярдів доларів.
За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, зараз головне завдання держави та бізнесу – працювати на перемогу, а потім спільно відбудовувати країну та економіку. Також важливо створити найкращі умови для іноземних інвесторів, щоб ті не відчували ризиків у післявоєнній Україні.
"Попереду нас чекає велика робота – втримати економіку в період війни, відновити економіку, збудувати її кращою, ніж була до цього. Дійсно, це період втрат, але і період можливостей, бо ми розуміємо, що ми будем відбудовувати речі, які втрачені, в кращому вигляді, ніж ми їх мали до цього", – зазначив Шмигаль.
Прем'єр назвав ключові вектори майбутнього повоєнного розвитку України:
- Євроінтеграція – низка "безвізів", від енергетичного до промислового, сучасна митниця й логістика, єдиний платіжний простір, кращі стандарти для життя.
- Діджиталізація – зменшення ролі держави в економіці, спрощення всіх процедур.
- Оборонно-промисловий комплекс
- Енергетика
- Аграрний сектор
- ІТ
- Будівництво та нова інфраструктура.
Економіка України: де взяти гроші
Раніше повідомлялося, що дефіцит держбюджету України наступного року складе понад 20% ВВП. Для його покриття потрібно залучити 38 млрд доларів від міжнародних партнерів.
Також президент Володимир Зеленський озвучував МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік - загалом $62 млрд.
Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо ЄС зупинить фінансування.
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